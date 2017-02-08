Sdü Hastanesi’ne 100 Yataklı Ek Bina

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binası yapılıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binası yapılıyor

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi, hastanedeki yeni gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, artık hastanede yeşil kartlı hastaların da sevksiz olarak doğrudan muayene olabileceklerini belirtti. Yıldırım, "Bunun yanı sıra her geçen gün gelişen ve değişen tıbbi bilgilerin hastalarımızla paylaşılması adına hastanemiz konferans salonunda düzenlenecek Halk Günleri toplantıları da projelerimiz arasında. Alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerimizin paylaşımlarıyla hastalarımızı bilgilendirmeyi amaçladığımız bu projede destekleriniz bizleri mutlu edecek" dedi.

Kadın doğum hastanesi ek binası

Her geçen gün artış gösteren hasta potansiyeli nedeniyle ek bina ihtiyacı doğduğunu ileten Yıldırım, "2017 Yatırım Programına alınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasının temeli yaz aylarında atılacak. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak değerlendirilecek olan ek bina 100 yataklı olup, 9 buçuk milyon TL değerinde proje ihalesi yapıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümlerinin poliklinik ve yataklı servisleri ek binada yer alacak.

Bu sayede şu an poliklinik ve servislerde yaşamış olduğumuz yoğunluk azalacak ve hastalarımızın daha rahat hizmet almaları sağlanacak. Taşınan bölümlerin yerine ise Palyatif Bakım veya Yoğun Bakım Ünitesi yapılması gündemde" açıklamasında bulundu. Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonunda hastanenin "sağlıkta kalite değerlendirmeleri" kapsamında denetlenerek 95 puanla kalitesini bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Coşar da, 2016 yılı itibariyle ihtiyaç duyulan Üroloji, Onkoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Tıbbi Genetik gibi ana bilim dallarında toplam 15 öğretim üyesinin göreve başladığını açıkladı.

Çocuk kardiyoluğu geliyor

Önümüzdeki kısa süreçte de, 17 öğretim üyesinin göreve başlayacağını kaydeden Coşar, "Özellikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında 1 Çocuk Hematoloğu, bir de çocuk kardiyoloğumuz göreve başlıyor. Çocuk kardiyoloğunun göreve başlamasıyla Isparta ve çevre illerde ki hastaların artık büyükşehirlere gitmesine gerek kalmayacak. Tamamlanmaya devam eden akademik kadromuzla hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.