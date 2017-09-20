Sdü Hastanesi’ne Yeni Birimler Geliyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kemik iliği nakil ünitesi, yanık ünitesi, oksijen tedavi ünitesi gibi birimlerin...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kemik iliği nakil ünitesi, yanık ünitesi, oksijen tedavi ünitesi gibi birimlerin açılması planlanıyor.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yenilikleri anlattı. Hastane bünyesinde açılan İnme Merkezi hakkında bilgi veren Yıldırım, "Halen ülkemizde az sayıda bulunan, ilk 4 saatte müdahale edildiği takdirde ölüm oranının büyük oranda azaldığı ve hastalık sonrası yaşam kalitelerinin daha yüksek olmasını sağlayan ve bünyesinde mutlaka olması gereken nörovasküler girişimsel işlemler konusunda eğitimli ve sertifikası bulunan hocamızın kontrolünde yaklaşık bir yıldır Isparta halkımıza hizmet etmektedir" dedi.

Hastaneye yeni birimler

Tiroid kanseri tedavisinde cerrahi işlemlerden sonra hastaların iyot tedavisini hastane bünyesinde yaptırabileceklerini aktaran Yıldırım, "Türkiye'de az sayıda bulunan, sadece büyük şehirlerde bulunan merkezlere giderek hem büyük miktarda maddi kayba hem de uzun sıra bekleyerek tedavilerinin gecikmesine neden olmaktadırlar. Artık hastalarımız cerrahi tedavi sonrasındaki iyot tedavilerini Isparta'mızda yaptırabilecekler" diye konuştu. Yıldırım, hizmete açılması planlanan üniteleri de kemik iliği nakil ünitesi, post-operatif yoğun bakım ünitesi, yanık ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi şeklinde sıraladı.

Kadın doğum ek bina ihalesi bitti

Kadın doğum ve çocuk hastalıkları bölümlerinde toplam 10 profesör, 3 Doçent ve 4 Yrd. Doçent olduğunu belirten Yıldırım, "İlimizdeki tecrübeli en geniş kadroya sahip olmamıza rağmen, her geçen gün sayıları giderek artan hastalarımızın poliklinik ve servislerde yaşamış oldukları rahatsızlıklardan ve otelcilik hizmetlerinin arttırılması amacıyla 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası yapılmasına karar verilmişti. 2017 Yatırım Programına alınan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasının ihalesi gerçekleşmiş durumda. Şu anda sözleşme aşamasındayız" dedi.

Yıldırım, hastane kadrosuna 32 yeni hekimin katıldığını da kaydetti.