  • BIST 105.548
  • Altın 146,307
  • Dolar 3,4703
  • Euro 4,1621
  • Samsun 29 °C
  • İstanbul 35 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Sdü Hastanesi’ne Yeni Birimler Geliyor

» »
Sdü Hastanesi’ne Yeni Birimler Geliyor
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kemik iliği nakil ünitesi, yanık ünitesi, oksijen tedavi ünitesi gibi birimlerin...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kemik iliği nakil ünitesi, yanık ünitesi, oksijen tedavi ünitesi gibi birimlerin açılması planlanıyor.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yenilikleri anlattı. Hastane bünyesinde açılan İnme Merkezi hakkında bilgi veren Yıldırım, "Halen ülkemizde az sayıda bulunan, ilk 4 saatte müdahale edildiği takdirde ölüm oranının büyük oranda azaldığı ve hastalık sonrası yaşam kalitelerinin daha yüksek olmasını sağlayan ve bünyesinde mutlaka olması gereken nörovasküler girişimsel işlemler konusunda eğitimli ve sertifikası bulunan hocamızın kontrolünde yaklaşık bir yıldır Isparta halkımıza hizmet etmektedir" dedi.

Hastaneye yeni birimler

Tiroid kanseri tedavisinde cerrahi işlemlerden sonra hastaların iyot tedavisini hastane bünyesinde yaptırabileceklerini aktaran Yıldırım, "Türkiye'de az sayıda bulunan, sadece büyük şehirlerde bulunan merkezlere giderek hem büyük miktarda maddi kayba hem de uzun sıra bekleyerek tedavilerinin gecikmesine neden olmaktadırlar. Artık hastalarımız cerrahi tedavi sonrasındaki iyot tedavilerini Isparta'mızda yaptırabilecekler" diye konuştu. Yıldırım, hizmete açılması planlanan üniteleri de kemik iliği nakil ünitesi, post-operatif yoğun bakım ünitesi, yanık ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi şeklinde sıraladı.

Kadın doğum ek bina ihalesi bitti

Kadın doğum ve çocuk hastalıkları bölümlerinde toplam 10 profesör, 3 Doçent ve 4 Yrd. Doçent olduğunu belirten Yıldırım, "İlimizdeki tecrübeli en geniş kadroya sahip olmamıza rağmen, her geçen gün sayıları giderek artan hastalarımızın poliklinik ve servislerde yaşamış oldukları rahatsızlıklardan ve otelcilik hizmetlerinin arttırılması amacıyla 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası yapılmasına karar verilmişti. 2017 Yatırım Programına alınan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasının ihalesi gerçekleşmiş durumda. Şu anda sözleşme aşamasındayız" dedi.

Yıldırım, hastane kadrosuna 32 yeni hekimin katıldığını da kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ’’Türkiye’de Yaklaşık 600 Bin Alzheimer Hastası, Yaklaşık 1 Milyon Demans Hastası Var’’20 Eylül 2017 Çarşamba 15:28
  • Dekandan Doktorlara Uyarı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:08
  • Okul Çağında Beslenmeye Dikkat20 Eylül 2017 Çarşamba 14:53
  • Selçuk’ta Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 14:24
  • Unutkanlık, Alzheimer Habercisi Olabilir20 Eylül 2017 Çarşamba 14:18
  • Devlet Hastanesi Ürolojide İlk Operasyonlara İmza Atıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 14:03
  • Hasta Hakları Birim Sorumlularına Eğitim20 Eylül 2017 Çarşamba 13:58
  • Erken Gelişen Alzheimer’a Dikkat20 Eylül 2017 Çarşamba 13:58
  • Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız:20 Eylül 2017 Çarşamba 13:18
  • Varislerin Ve Venöz Yetmezliğinin Ameliyatsız Tedavisi Mümkün20 Eylül 2017 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti