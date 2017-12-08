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Sdü İle Kore Dongduk Kadın Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

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Sdü İle Kore Dongduk Kadın Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Kore Cumhuriyeti Dongduk Kadın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Kore Cumhuriyeti Dongduk Kadın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ile Prof. Dr. Mehmet Saltan, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Songur, Kore Cumhuriyeti Dongduk Kadın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Suh-Yong, Eğitim Bilimleri Profesörü Oh Eun-Kyung, Araştırmacı Donghyun Ko ve üniversitenin çeşitli birimlerinden katılan temsilcilerin yer aldığı toplantı, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında konukların SDÜ'yü yakından tanıyabilmeleri amacıyla kampüs turu düzenlendi.

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