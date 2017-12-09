Sdü’de Milli Ekonomi Ve 2023 Hedefleri Konuşuldu

SDÜ Finans Yönetim Topluluğunun davetlisi olarak "Üretim Ekonomisi ve Türkiye" konu başlıklı konferans veren İstiklal Gazetesi Yazarı Ziya Sevim, öğrencilere...

SDÜ Finans Yönetim Topluluğunun davetlisi olarak "Üretim Ekonomisi ve Türkiye" konu başlıklı konferans veren İstiklal Gazetesi Yazarı Ziya Sevim, öğrencilere Milli Ekonomi ve 2023 hedefleri konusunda önemli bilgiler sundu. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Finans Yönetim Topluluğu tarafından "Üretim Ekonomisi ve Türkiye" konulu bir konferans düzenledi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Ekonomist Yazar Ziya Sevim katıldı.

Milli Ekonominin önemi

Yazar Sevim, küreselleşmeyi bir ülkede başlayan hareketin tüm dünyaya yayılması şeklinde tanımladı. Milli ekonominin öneminden bahseden Sevim, günümüzün teknoloji çağı olduğunu, bununda arz talep ilişkisi ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Üretmeden tüketen toplumların her zaman bitmeye mahkûm olduğunu, bunun için Türkiye'nin gitgide üretmeyen aksine tüketen toplum anlayışının değişmesi için gençlerle el ele üreten gençlik hareketini oluşturmayı hedefliyoruz'dedi.

"Kendinize güvenin"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için yapılması gerekenleri de anlatan Sevim , ithalat-ihracat ilişkisine de değindi. İİBF'li öğrencilerin kariyeri hakkında bilgiler vererek, "Şunculara, bunculara güvenmeyin, güveniniz kendinize olsun" dedi. Konferansın sonunda Yazar Ziya Sevim'e Finans Yönetim Topluluğu adına plaket takdim edildi.