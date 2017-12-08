Sdü’de Türkleşme Ve Osmanlı Konferansı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) "Osmanlı Devleti'nin Yükseliş Dönemi" konferansı düzenlendi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) "Osmanlı Devleti'nin Yükseliş Dönemi" konferansı düzenlendi.

SDÜ Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Kulübü (PAGUK) tarafından "Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi" konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferans, Tarihçi Yazar Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından verildi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükseliş ve yıkılma dönemleri hakkında öğrencilere bilgiler veren Emecen, "Tarihsel sürece baktığımız zaman Osmanlı devletinin küçük bir beylikken üç kıtaya hakim olan bir yapıya büründüğünü görebiliyoruz. Anadolu merkezli kurulan bu küçük beyliğin nasıl olup da bu kadar geniş bir alana hakim olduğunu sizlerle konuşacağız" dedi.

Beyliğin, İmparatorluğa dönüşmesinde askeri vasfın önemi

Osman Bey idaresindeki Kayı Boyu'nun, Söğüt çevresinde küçük bir beylik kurmasıyla zamanla dünya üzerinde geniş alanlarda hakimiyet kuran bir devlet haline gelmesinde Osman Bey'in askeri vasfının büyük etkisi olduğunu dile getiren Emecen, Osmanlı beyliğinin büyük bir imparatorluğa dönüşmesinde askeri vasfın çok önemli olduğunu söyledi.

Tarih okumalarının en az tarihi yazmak kadar önemli olduğunu belirten Emecen, "Tarihin amacı bize ders vermek değil, içinde bulunduğumuz anı anlaşılır kılmaktır. Tarihte önemli olan anlaşılmaktır. Tarih bir yanıyla da toplumu anlamayı gerektirir. Toplumu tanımak için tarihi anlamak gerekir. Tarihi okumalarımızı bu bakış açısıyla yaparsak tarihi daha iyi kavrayabileceğimizi düşünüyorum."

"1071, Anadolu için bir milat olmuştur"

Anadolu'nun Türkleşme sürecini 1071'den önce başlatmanın yanlış olmayacağını dile getiren Prof. Dr. Emecen, "Anadolu'nun 1071'den önce de Müslüman ve Türk kimliğiyle karşılaştığını çoğu kaynaklarda görmek mümkün. Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin Anadolu'ya yerleşmesiyle başlayan bir süreci görüşüyoruz. Bu Anadolu için bir milat olmuştur. Osmanlı gibi bir devletin ortaya çıkması bu sürecin bir sonucudur. Peki nasıl oldu da küçük bir beylik halinde Anadolu'da kurulan bu devlet bu kadar büyüyebildi? Osmanlı beyliğinin büyük bir devlete dönüşmesindeki en önemli husus bulunduğu coğrafi konumdur. Zaman içerisinde Osmanlı Devletini yöneten padişahların yayılma politikaları da Osmanlı'nın gelişmesinde ve büyümesinde önemli rol oynamıştır. Yükselme döneminin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle doruğa ulaştığını Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise devam ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Osmanlı'yı Osmanlı kaynaklarından okuyun"

Tanzimat Dönemine ve etkilerine değinerek, Osmanlı Devleti'nin gerileme ve yıkılma dönemleri hakkında da bilgiler veren Emecen, "Osmanlının kaynaklarına inerek oradaki dünyanın ruhunu yakalamak ve hissetmek, okumalarımızı da Osmanlı kaynakları içerisinden okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.