Sdü’lü 900 Kaşif Batı Akdeniz’i Keşfediyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilere yönelik başlattığı "Keşif Isparta" projesinin son rotasını Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan ve...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilere yönelik başlattığı "Keşif Isparta" projesinin son rotasını Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan ve aynı zamanda "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"nde bulunan Sagalassos Antik Kenti'ne gerçekleştirdi. Nisan 2017'de başlayan "Keşif Isparta" kapsamında toplamda 15 rotada 10 gezi düzenlenerek 2 bin kilometre yol kat edildi. SDÜ'lü 900 genç kaşif, Batı Akdeniz Bölgesi'nin doğal ve tarihi değerlerini keşfetti.

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve yapılan kazılarda birçok eserin gün yüzüne çıktığı Sagalassos Antik Kenti; Türkiye'nin güneybatısında, Burdur'un Ağlasun ilçesinde denizden 1450 -1600 metre yüksekliğe konuşlanmış durumda. Tiyatro ve Opera, Kütüphane, Meclis, Konut, Hamam, Yüzyıllardır Akan Çeşme yapıları ile zamana meydan okuyan Sagalassos Roma'nın 5 önemli Seramik Üretim Merkezi'nden biri idi. Antik çağda nehir yolu ile Mısır'a seramik ve tomruk gönderen Sagalassos'ta hayat Anadolu'yu kasıp kavuran "Veba" salgını ve 13'üncü yüzyılda meydana gelen büyük deprem bitti. Ancak kalıntılar o döneme dair fikir ve ilham vermeye devam ediyor. Büyük İskender'in fethiyle adını duyuran ve Antik Yunan'da Pisidiya'ya başkentlik yapan Sagalassos'ta, kazı ve restorasyon çalışmaları da tüm hızı ile sürüyor.

Kâşifler, "Yer ve Zamanda Sagalassos", "Doğa, Çevre, İklim" , "Sagalassos'ta İnsanlar Nasıl Yaşardı?", "Sagalassos Ekomisi", "İdeoloji ve Din" gibi başlıklar altında değerlendirilebilecek olan birçok bilgiyi simülasyon alanında ve rehber aracılığıyla öğrenerek antik kentin dokusunu daha iyi hissetme şansına sahip oldular.

Kâşiflere kentin fiziksel yapısına dair yapılan açıklamalarda: "Sagalassos, Büyük İskender'in ordusundan kaçamayan diğer kentlerle aynı kaderi paylaşmış olsa da, kentin önündeki tepede hiçbir savaş izine rastlanmamıştır. Bugün tepenin adının İskender tepesi olmasının nedeni, Sagalossosluların İskender'in ordusunu burada beklemelerinden ötürüdür. Romalıların himayesi altına giren diğer yerleşimlerde olduğu gibi, Sagalassos'da da imar ve kültürel yaşamla birlikte imparatorluğun kalıcı izleri görülmektedir. Arkeolojik çalışmalar, kullanılan taş işçiliğinden yola çıkarak kentte bir yapı olduğunu göstermiştir. Sagalassos göz alıcı sütunlu caddesi olan ilk antik kentlerden biridir. İki agorası bulunan kentin aşağı agora kısmını, yukarı kentle bağlayan sokağın kavisli duvarı üzerinde bir çeşme ve çeşmenin iki yanında külçel kabartma ile Sagalassos'un altı kent tanrısının büstleri bulunmaktadır." bilgilerine yer verildi.

Antik kent içerisindeki sütunlu caddelerde keşiflerine devam eden kâşifler; ardından Titus Flavius Severianus Neon'un ölen babası için, MS.120 civarında inşa edilmiş olan ve Belçika K.U. Leuven Üniversitesi tarafından 1990- 1997 yılları arasında kazılıp koruma altına alınan T. Flavıus Severıanus Neon Kütüphanesi'ni gezdi.

Kâşifleri, antik kentin en üst noktasında karşılayan; İmparatorların gözdesi olan Sagalassos Kenti'nin tiyatrosunu, diğer antik kentlerden ayıran en önemli özelliği ise deniz seviyesinden 1597.m yüksekliği ile dünyada bilinen en yüksek antik tiyatro olmasıdır. Günümüze kadar gelen, seyirci kapasitesi 20 bin kişilik olan yapının, iki kademeli sahne binasının birçok bölümü ayakta kalmayı başarmıştır. Tiyatronun iyi korunmuş durumu ve İskender Tepesi'ne doğru sunduğu manzara fazlasıyla etkileyicidir.

Sagalassos'un erken ziyaretçilerinden Charles Fellows yazdığı 1839 Küçük Asya'da bir Seyahatin Güncesi'nde : "Yükselen tepenin yamacında, bugüne dek gördüğüm veya duyduğum tiyatroların en zarifi ve güzeli yer alır" ifadesi ile betimlemiş olduğu Sagalassos tiyatrosunda, kâşifler oldukça keyifli anlara imza atarak keşiflerini tamamladılar.

15 Rota, 2 bin km yol

Proje kapsamında bugüne kadar 15 rotada 10 gezi düzenlendi. SDÜ öğrencisi 900 genç kâşif, Batı Akdeniz Bölgesi'nin doğal ve tarihi değerlerini keşfetti. Gezi kapsamında Kovada Gölü Millî Parkı, Kızıldağ Millî Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Aksu Zindan Mağarası, Yenişarbademli Pınargözü Mağarası, Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Atabey Ertokuş Medresesi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir Gölü, Can Ada, Yeşil Ada, Sagalassos Antik Kenti, Gölcük Tabiat Parkı rotalarında toplam 2 bin 020 km. yol kat edildi.