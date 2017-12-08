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Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

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Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde eğimli yolda yokuş çıktığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan kamyon, halatla bariyerlere bağlanarak kurtarıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde eğimli yolda yokuş çıktığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan kamyon, halatla bariyerlere bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesinden Mersin istikametine seyreden sebze yüklü kamyon, Gözce Mahallesi Sırtlandağı yokuşundaki eğimli yolda sürücüsünün virajı alamaması üzerine devrilme tehlikesi yaşadı. Olayın ardından aracını durduran sürücü, halatla bariyerlere bağlayarak kamyonun devrilmesini önledi.

Devrilmekten kurtarılan kamyondaki sebze yükü, olay yerine çağrılan kurtarıcı ile başka bir araca aktarılırken, D-400 karayolundaki trafik uzun süre aksadı.

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