  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 27 °C

Sebze Yüklü Kamyon Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

» »
Sebze Yüklü Kamyon Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kütahya'da Sebze yüklü kamyonun ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da Sebze yüklü kamyonun ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin S. yönetimindeki 07 UA 717 plakalı sebze yüklü kamyon, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Germiyan Kavşağı trafik lambalarında bekleyen Abdülkadir Sarıçiçek'in kullandığı 64 KN 870 plakalı minibüse, ardından da Ünal Arasan idaresindeki 43 KA 600 ve Veli Kösem yönetimindeki 03 RJ 576 plakalı otomobillere çarptı. Minibüste bulunan İsmail Aslan kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Sarıçiçek ve Arasan ile araçlarda bulunan Yılmaz Çelik, Sabiha Arasan ve Atike Kösem yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü Şahin S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sebze Yüklü Kamyon Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sebze Yüklü Kamyon Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla’da Polis Memurunu Şehit Eden Zanlı Sağlık Kontrolünden Geçirildi16 Temmuz 2017 Pazar 15:28
  • Kocaeli’de Denizde Erkek Cesedi Bulundu16 Temmuz 2017 Pazar 15:23
  • Sebze Yüklü Kamyon Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 15:23
  • Bebek Sahilinde Denize Giren Genç Akıntıya Kapıldı16 Temmuz 2017 Pazar 15:18
  • Sakarya’da Cinayet16 Temmuz 2017 Pazar 14:38
  • Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 14:38
  • Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 14:33
  • Taylandlı Kadınlara Fuhuş Yaptıran Çinli Çeteye Operasyon16 Temmuz 2017 Pazar 14:23
  • Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı16 Temmuz 2017 Pazar 14:23
  • Turistlere Uyuşturucu Satmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı16 Temmuz 2017 Pazar 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti