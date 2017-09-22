Sebze Yüklü Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sebze yüklü kamyonet Pöske dağında şarampole yuvarlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sebze yüklü kamyonet Pöske dağında şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sebzeler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan Gümüşhane istikametine giden Metehan Kahraman Yakup idaresindeki 24 UD 106 plakalı kamyonet, Pöske Dağı Yeni Yol köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kamyonetin kasasında yüklü olan meyve ve sebzelerin yola saçıldığı kazada sürücü Yakup ile araçta bulunan Ahmet Eyüp Uçarkuş hafif şekilde yaralandı.

112 Acil servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.