  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Seçim kaybettikçe evde ne yapıyorsun?

»
Seçim kaybettikçe evde ne yapıyorsun?
Kadına yönelik şiddet asla kabul etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddet konusundaki sözlerini skandal olarak nitelendirdi ve ekledi; "Seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekmelidir" diye konuştu.
Erdoğan, "Kadın yoksa, toplumun yarısı yoktur. Bakanlığımız şu ana kadar şiddete uğramış 20 bin kadının davasına müdahil olarak mağdur kadınlarımızın yalnız olmadığını göstermiştir. Erken yaşta ve zorla evlilik, artık geride bırakmamız gereken bir başka önemli sorundur" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMDE YENİLİNCE NELER 
YAPIYOR, DÜŞÜNEMİYORUM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddet konusundaki sözlerini "skandal ifadeler" olarak nitelendirerek, şöyle devam etti: "Kadınlara yönelik toplantıda bu zat aynen şöyle diyor; 'erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır.' Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir yoz bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum."

erdogan2-003.jpg

EVLİLİK CÜZDANINI 
ERDOĞAN VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da eski milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara ile Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun oğlu Safa Develioğlu'nun düğün törenine katıldı. Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikah töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.  HHALK

erdogan1-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bunlara nasıl Müslüman deriz25 Kasım 2017 Cumartesi 22:00
  • Şiddetten kurutulmak zorundayız25 Kasım 2017 Cumartesi 20:45
  • 2017'de 2 bin 298 kadına şiddet vakası25 Kasım 2017 Cumartesi 17:24
  • Usta o soruları paylaştı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:10
  • Son dakika: İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek25 Kasım 2017 Cumartesi 12:35
  • ABD'den son açıklama! Görüşmenin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2017 Cumartesi 11:27
  • İYİ Parti’de 6 ilçe başkanı belli oldu24 Kasım 2017 Cuma 23:00
  • Her öğretmene birer maaş ikramiye verelim24 Kasım 2017 Cuma 22:30
  • Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyonluk tazminat davası24 Kasım 2017 Cuma 20:45
  • Sayan: Kılıçdaroğlu özür dilemeli24 Kasım 2017 Cuma 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti