Seçim kaybettikçe evde ne yapıyorsun?

Kadına yönelik şiddet asla kabul etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddet konusundaki sözlerini skandal olarak nitelendirdi ve ekledi; "Seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekmelidir" diye konuştu.

Erdoğan, "Kadın yoksa, toplumun yarısı yoktur. Bakanlığımız şu ana kadar şiddete uğramış 20 bin kadının davasına müdahil olarak mağdur kadınlarımızın yalnız olmadığını göstermiştir. Erken yaşta ve zorla evlilik, artık geride bırakmamız gereken bir başka önemli sorundur" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMDE YENİLİNCE NELER

YAPIYOR, DÜŞÜNEMİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddet konusundaki sözlerini "skandal ifadeler" olarak nitelendirerek, şöyle devam etti: "Kadınlara yönelik toplantıda bu zat aynen şöyle diyor; 'erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır.' Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir yoz bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum."

EVLİLİK CÜZDANINI

ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da eski milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara ile Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun oğlu Safa Develioğlu'nun düğün törenine katıldı. Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikah töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. HHALK