Seçmen Askı Listesinde İsmi Bulunmayanlar Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuracak

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'da askından indirilecek olan seçmen askı listelerinde...

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'da askından indirilecek olan seçmen askı listelerinde ismi bulunmayan veya adresini güncellemek isteyenlerin bizzat nüfus müdürlüğüne müracaat edeceğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile "Anayasa Değişikliği Halk Oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirilecek ve 10 Mart 2017

Cuma günü kesinleştirilecek.

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik ya da nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat Nüfus Müdürlüğü'n müracaatta bulunacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, "Bu kapsamda yapılan müracaatlarda kişilerden; Elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgeler incelenecek, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri istenecektir. Bu şekilde adres beyanı tamamlanan kişinin, imzalı ve onaylı adres beyan formu ile eki belgelerin birer örneği ilgiliye verilerek ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği belirtilecektir. Ayrıca yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri eklemek suretiyle askı süreci içinde herhangi bir yer ilçe nüfus müdürlüğüne de yapabilecektir. Yerleşim yeri adresi yurt dışı olmakla birlikte askı listesinde güncel adresi yer almayan ve askı süresi içinde yurt içinde bulunan kişilerin yurt dışı adresini yerleşim yeri adresi olarak beyan etmeleri durumunda, pasaportundan gerekli kontroller yapılacak, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'da askından indirilecek olan Seçmen Askı Listelerinde ismi bulunmayan veya adresini güncellemek isteyen vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği önemle duyurulur" dedi.