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Seçmen Listeleri 18 Şubat’ta Askıya Çıkıyor

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Seçmen Listeleri 18 Şubat’ta Askıya Çıkıyor
AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili seçmen listelerinin 18 Şubat tarihinde askıya...

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili seçmen listelerinin 18 Şubat tarihinde askıya çıkacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sebebiyle 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında vatandaşları askıya çıkacak seçmen listeleri konusunda uyaran AK Parti Nevşehir Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, "Halk oylaması ile ilgili seçim takvimimiz Resmi Gazetede yayımlandı buna göre seçmen listeleri 18 Şubatta bütün Muhtarlıklarda askıya çıkacak olup 26 Şubatta askından inecektir. Bu süre içerisinde hafta sonu da dahil Nüfus Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulları ve Muhtarlıklar hizmet verecektir. Seçmenlerimizin muhakkak muhtarlıklarda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Listeler askından inene kadar farklı adreste oy kullanmak isteyenler oy kullanmak istedikleri İllere kayıt yaptırırlarsa o seçim bölgesinde oy kullanabilecekler." dedi.

GEÇİÇİ İKAMET EDENLER BULUNDUKLARI İLLERDE OY KULLANABİLECEK

Öğrencilerin ve farklı illerde geçici ikamet edenlerin de bulundukları illerde oy kullanabileceklerini ifade eden Avşar, "Öğrencilerimiz okudukları illerde, yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair ıslık imzalı belge alacak, üniversiteden ıslak imzalı öğrenci belgesi alınacak ve ilçe nüfus müdürlüğüne gidilecek, kirada oturuyorsa şayet, kira sözleşmesini alacak muhtarlıktan ikamet veya kendi üzerine kayıtlı bir fatura alıp ilçe nüfus müdürlüğünü gidecek, herhangi bir sebepten dolayı geçici olarak bir tanıdığında ikamet ediyorsa evinde kaldığı kişiyi alıp ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek, ve muhtarlıklarda 18 Şubatta askıya çıkacak olan listelerde, kimlik bilgileri ile seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek. Ayrıca kayıtlarını www.secmen.ysk.gov.tr adresinden de kontrol edilebilecek." diye konuştu.

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