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Seçmen Listeleri Askıda

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Seçmen Listeleri Askıda
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, referandum için seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, referandum için seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Listeler, 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum nedeniyle seçmen listeleri muhtarlıklara asılmaya başlandı. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 26 Şubat'ta askıdan indirileceğini belirten İzmir'deki Kahramanlar Mahalle Muhtarı Arslan Portakal, "Listeleri dün akşam üstü aldık, bugün askıya koyduk. Halkımız muhtarlıklardan isimlerini takip edebilir. Oy kullanacakların isimlerini kontrol etmesi gerekiyor. İsmini bulamayan vatandaşlarımız seçim kurulan gidip kayıt yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde 26 Şubat saat 17.00'dan sonra oy kullanma hakkı bulamazlar" uyarısında bulundu.

Seçmen Listeleri Askıda

Seçmen Listeleri Askıda

Seçmen Listeleri Askıda

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