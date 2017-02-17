Seçmen Listeleri Askıya Çıkıyor

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesi Manisa'nın Kula ilçesinde 60 mahallede bulunan 34 bin 575 seçmenin isim listeleri muhtarlıklarda yarın...

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesi Manisa'nın Kula ilçesinde 60 mahallede bulunan 34 bin 575 seçmenin isim listeleri muhtarlıklarda yarın askıya çıkıyor. 18 Şubat Cumartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkacak olan listeler 26 Şubat tarihine kadar askıda kalacak.

Listelerde ismini göremeyen seçmenler bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Listelerini teslim Alan 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listelerinin 18 Şubat'ta muhtarlıklarda askıya çıkacağını söyledi.

Listede adı olmayanların 26 Şubat'a kadar nüfus müdürlüklerine ya da muhtarlıklara başvurması gerektiğini belirten Yavuz, "Seçmen listeleri 18 Şubat'ta ilçemizdeki tüm muhtarlıklarda askıya çıkacak ve 26 Şubat'ta indirilecek. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız isimlerini listede kontrol etsinler. İsimleri yoksa muhtarlık ya da nüfus müdürlüklerine müracaat etsinler. Listeleri teslim almaya başladık diğer muhtar arkadaşlarımız listeleri ilçe seçim kurulundan teslim alacaklar." dedi.