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Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

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Seçmen Listeleri Askıya Çıktı
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum seçimleri öncesinde seçmen listeleri bugün itibariyle askıya çıktı.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum seçimleri öncesinde seçmen listeleri bugün itibariyle askıya çıktı. Yetkililer oy kullanacak olan vatandaşların 26 Şubat tarihine kadar askıda kalacak olan listeleri kontrol etmelerini istedi.

Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri tüm mahallelerde askıya çıkarıldı. 26 Şubat'a kadar askıda kalacak olan listelerin kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Tecde Muhtarı Ali Yiğit, askı süresinin kısa olması nedeniyle oy kullanacak tüm vatandaşların mahallelerindeki listeleri mutlaka kontrol etmelerini istedi.

18 yaşını dolduran ve bu yıl oy kullanamaya hak kazananların listeyi kontrol etmeleri konusunda uyaran Yiğit, 18-26 Şubat tarihleri arasında muhtarlıkların ve nüfus müdürlüklerinin cumartesi, pazar günleri tam mesai yapacaklarını da ifade etti.

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