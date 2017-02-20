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Seçmen Listelerini Kontrol Etmeyi Unutmayın

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Seçmen Listelerini Kontrol Etmeyi Unutmayın
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, referandum için seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, referandum için seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum nedeniyle seçmen listeleri muhtarlıklara asılmaya başlandı. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 26 Şubat'ta askıdan indirileceğini belirten 4 Eylül Muhtarı Mehmet Yavuz, "Seçmen listelerini seçim kurulundan aldık, cumartesi günü askıya koyduk. Halkımız muhtarlıklardan isimlerini takip edebilir. Oy kullanacakların isimlerini kontrol etmesi gerekiyor. İsmini bulamayan vatandaşlarımız seçim kuruluna gidip kayıt yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde 26 Şubat saat 17.00'dan sonra oy kullanma hakkı bulamazlar" uyarısında bulundu.

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