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Seda Sayan’ın Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Seda Sayan’ın Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 ay önce olduğu anjiyo tedavisinin ardından rahatsızlanarak 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Seda Sayan'ın...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 ay önce olduğu anjiyo tedavisinin ardından rahatsızlanarak 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Seda Sayan'ın dayısı Kemal Ak, Ortaköy Büyük Mecidiye Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki evinde 3 ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo tedavisi olmasının ardından geçtiğimiz gün evinde 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Seda Sayan'ın dayısı Kemal Ak için Ortaköy Büyük Mecidiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak'ın kızı, akrabaları ve sevenleri katıldı. Ak'ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip kılınmasının ardından dua edilerek helallik alındı. Namazın ardından Ak'ın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konulmasının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kızı güçlükle ayakta durdu

Öte yandan, cenaze namazı öncesi ve sonrasında Ak'ın kızının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları tarafından caminin avlusundan çıkartılan kızı uzun süre gözyaşı döktü. Cenazenin camiden ayrılmasının ardından Ak'ın kızı da yanındakilerle beraber camiden ayrıldı.

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