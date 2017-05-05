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SEDEF HASTALIĞINI DERT ETMEYİN

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SEDEF HASTALIĞINI DERT ETMEYİN
Kırmızı zemin üzerinde sedef rengi pullarla kendini gösteren sedef hastalığının izleri birkaç milimetre büyüklüğünden birkaç santim büyüklüğüne kadar değişebiliyor.

İlerlediği zaman tüm vücudu kaplayan hastalığa kaşıntı ve kuruluk hissi gibi belirtiler eşlik ediyor. Yetişkinlerde görülmesinin yanı sıra çocukluk çağında da ortaya çıkabilen sedef hastalığının uygun tedavi ile sorun olmaktan çıktığını söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, ilerlediği zaman tüm vücudu kaplayabilecek bu hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sedef hastalığı tedavi edilebilir mi?

Sedef hastaları genellikle kepeklenme, kabuklanma, kabukların elbise üzerine ve etrafa yayılması, kaşıntı, tırnak bozukluğu, el ve ayaklarda ağrı şikayetleriyle başvuruyor. Hastalık bulaşıcı değil ve çeşitli tedavi yöntemleri var. Uygulanan en eski tedavi yöntemi, kabukların dökülmesi ve kızarıklığın geçmesini sağlayan kremlerle yapılan tedavi. Kabuk ve pulları ortadan kaldırmak için hazır krem ve losyonlar olduğu gibi, içine salisilik asit gibi soyucuların katıldığı el yapımı ilaçlar da kullanılıyor. Genellikle başarılı olan bu tedavi yöntemi bırakıldığında belirtiler bir süre sonra tekrarlıyor ve yönteme tekrar başlamak gerekiyor.

Güneş sedefe iyi geliyor

Sedef hastalığında uygulanan diğer bir yöntem ise PUVA tedavisi. Yöntem deriyi ultraviyole ışınlarına karşı duyarlılaştıran ilaçları ağızdan verip bir süre sonra hastaya tedavi edici ultraviyole ışını veren cihazlara maruz bırakmaya dayanıyor. Seanslar halinde uygulanan tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Ancak tedavi bırakıldığında hastalık bir süre sonra tekrarlayabiliyor. Zaten tedavide kullanılan ışınlar güneşin yaydığı ışınların benzeri. Yazın sedef hastalarının iyileşmesinin sebebi budur.

Romatizmal şikayeti bulunan hastalarda tedavi

Bütün bu tedavilerden fayda göremeyen, ağır tırnak ve eklemlerinden rahatsız olan sedef hastalarına günümüzde bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar uygulanabiliyor.  Bu yöntem iş ve sosyal çevresinde yağlı kremler kullanmak istemeyen ve bu tedavileri denemiş olan hastalar için idealdir. Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar, sedefte olduğu gibi romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde de kullanılan ilaçlardır. Ancak dozaj olarak diğer hastalıklara göre çok az dozda kullanılması yeterli olabiliyor. Bu ilaçlar dermatolog doktor kontrolünde gerekli dozda ve gerekli testler yapılması şartıyla güvenle ve yan etki olmadan kullanılabilir. Tedavi süreleri iki ay ile bir yıl arasında olup zaman zaman tekrarlanmaları gerekebilir. Özellikle romatizmal şikayeti olan sedeflilerde en etkin tedavi yöntemidir

Stres sedefi olumsuz etkiliyor

Stresin hastalığı olumsuz etkiliyor. Psikolojik durum hastalığın başlaması için tetikleyici faktör oluyor. Sedef hastanın yapmaması gereken tek şey kese, fırça ya da tırnaklama yoluyla kabuklardan kurutulmaya çalışmak. Bu durumda derinin yapısı bozuluyor ve iyileşme zorlaşıyor.

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