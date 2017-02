Konya Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında okullar arasında düzenlenen münazara yarışması başladı.

SEDEP kapsamında gerçekleştirilen SEDEP Münazara Yarışması başladı. 32 okul ve 116 öğrencinin katıldığı münazara yarışması ön eleme turlarının ardından 6 Nisan'da gerçekleştirilecek final turuyla son bulacak. Münazara Yarışması ön eleme turlarının ikinci günü kıyasıya rekabetin yanı sıra tüm engellerin aşıldığı bir mücadeleye sahne oldu. Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Okulu öğrencileri ile Sızma Alpaslan Ortaokulu öğrencileri, teknolojik gelişmelerin insanlar arası iletişime olumlu ve olumsuz etkilerini masaya yatırdı. Selçuklu Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, şube müdürleri, SEDEP yürütme kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldı. Seyir zevki yüksek, kıyasıya rekabetin olduğu ön eleme turunda Braille Alfabesi ile tezlerini savunan Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, bilgi, hitabet ve kendilerine olan güvenleriyle göz doldurdu. Çekişmeli münazaranın sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede ön eleme turunu geçen okul Sızma Alpaslan Ortaokulu oldu.

"Bugün burada centilmenlik ve kardeşlik kazandı"

Eğitim, sadece öğrenimden ibaret olmadığını belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Eğitim, okullarda ders görmekten ibaret değil. Eğitimin önemli bir tamamlayıcısı, önemli bir unsuru da bu tür etkinlikler. Böyle etkinlikler gençlerimiz, öğrencilerimizin hem özgüven kazanmalarına, hem de bireysel gelişimlerine, kendilerini ifade etme becerilerine, sosyalleşmelerine büyük katkı sağlıyor" dedi. Kayacılar sözlerini şu şekilde tamamladı, "Bugün iki okulumuz bizlere önemli bir şeyi daha gösterdiler. Coğrafi uzaklıkların, fiziki zorlukların, sağlık sorunlarının eğitime engel olmadığını bize ispatladılar. Her iki okulumuzda içinde bulundukları zor şartlara rağmen ne kadar güzel eğitildiklerini, kendilerini ne kadar güzel geliştirdiklerini bize ispatladılar, kendilerini tebrik ediyorum. Bugün burada kibarlığın, centilmenliğin, kardeşliğin öğrencilerimiz tarafından ne kadar güzel yapılabileceğini de gördük. Gerek yarışmanın başındaki hediye takdimi gerekse yarışma boyunca her iki grubunda birbirlerini alkışlaması gerçekten takdire şayandı. Örnek olacak bu centilmenliğe ülkemizin her kesiminde ihtiyaç var. Kaybedeni olmayan SEDEP Münazara Yarışmasına katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Okulu öğrencileri olarak SEDEP etkinliklerinde yer almalarının gurur verici olduğunu kaydeden Müdür Yardımcısı Zeynep Öztürk, "Münazara yarışması olduğunu duyduğumuzda heyecanlandık ve bizim çocuklarımız böyle bir etkinliğin içerisinde neden olmasınlar dedik. Görme engelliler olarak her zaman toplum içerisinde bizde varız demek bizim temel prensibimiz. 7.sınıf olan üç öğrencimiz ile münazara yarışmasına katıldık. Kaybedeni olmayan yarışmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sızma Alpaslan Ortaokulu'ndan yeni arkadaşlar edindik. Özgüven kazandırıcı bir faaliyetti, sosyalleşme adına güzel bir faaliyetti, birçok anlamda kazanımlarımız oldu. Dostluğun, kardeşliğin ön plana çıktığını güzel bir faaliyetti, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

32 okul ve 116 öğrencinin katıldığı münazara yarışması ön eleme turlarının ardından 6 Nisan'da gerçekleştirilecek final turuyla son bulacak.