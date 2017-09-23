Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin Temeli Atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sedir Mahallesi Spor Kompleksi'nin temeli törenle atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sedir Mahallesi Spor Kompleksi'nin temeli törenle atıldı.

Sedir Mahallesi'nde yaklaşık 20 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle geleceğin sporcularını yetiştirecek tesisin temeli atıldı. Temel Atma Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hedef sporun başkenti olmak

Temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sedir Mahallesi Spor Kompleksi'nde Antalya'nın nitelikli ve başarılı sporcularının yetişeceğini söyledi. Türel, "Sedir Mahallemizde Antalya'mızın gençlerine, çocuklarına, sporcularına çok güzel bir tesis hediye etmek üzere ilk harcımızı atıyoruz. Hedefimiz Antalya'yı spor şehri, hatta sporun başkenti yapmaktır. Antalya sporcularıyla, spor takımlarıyla dünyada başarıyla temsil edilen, konuşulan bir şehir olmalıdır. Nasıl ki artık yağlı güreşte, minderde dünyada bir Antalya markası varsa şimdi futbolda, atletizmde, tekvandoda, basketbolda yani her dalda Antalya'mızın sporcuları isimlerinden bahsettirecekler ve kentimize yeni madalyalar kazandıracaklar" dedi.

Antalya'ya şampiyonluklar yakışır

Antalya'nın şampiyon takımlar çıkaracağına yürekten inandığını ifade eden Türel, "Antalya'mız sporda da turizmde olduğu gibi lider bir şehir olacaktır. Antalya'ya şampiyonluklar yakışır. Bu tesisler işte bunun için. Dünya şampiyonluklarına, olimpiyat şampiyonluklarına nasıl geçmişte ev sahipliği yapmışsak, yine yapacağız. Bugün bunun altyapısını kuruyoruz. Çok şükür Antalya'da yeni bir dönem başlıyor. Eskiden Menderes Türel deyince akla kavşaklar geliyordu, tramvay geliyordu. Şimdi artık bakıyorsunuz spor salonları, müzeler, yaşlı bakım evleri, sportif faaliyetler, aile merkezleri, kadın merkezleri, çocuk tiyatroları ve ASMEK yani meslek edindirme kurslarımız geliyor."

Sosyal belediyecilik vurgusu

Şehrin altyapı çalışmalarında ciddi mesafe kaydedilmesiyle sosyal projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Türel, "Özellikle sosyal faaliyetlerimizle gerek meslek edindirme kurslarımız, gerekse spor okullarımızla, ASAT Sporumuzla kurduğumuz altyapı ile bu çalışmaları gönülden destekleyen, kendisi de bir sporcu olan değerli eşime teşekkür etmek istiyorum. Eskiden altyapı belediyeciliği öndeydi. Şimdi sosyal belediyecilikte de çok farklı bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Geçmişte yaptığımız altyapı sayesinde bugün bu yatırımları gerçekleştirebiliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için gece gündüz demeden gayret ediyoruz ve her sahada onlara güzel bir gelecek sağlıyoruz" diye konuştu.

Spor kötü alışkanlığı önlüyor

Kendisinin ve eşi Ebru Türel'in de sporla yakından ilgilendiğini hatırlatan Türel, "Ben gençliğimde hep spor yaptım. Kıymetli eşim de sporcuydu. Antalya'nın bütün gençlerinin, sporcularının spor yapmasını istiyorum. Buna imkanım yok, spor yapamıyorum" diye bir mazeret söz konusu olamaz. İşte o yüzden spor okullarımıza en iyi imkanı sunmak için bu spor faaliyetlerini yapıyoruz. Türkiye'deki en ünlü çocuk psikologlarından bir doktor dostumla bir gün sohbet ediyoruz. Birçok hasta, birçok çocuk elinden gelmiş geçmiş, tedavi etmiş, destek olmuş. Bana, "Daha bugüne kadar bana spor yapmasına rağmen madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı olan bir tek hasta gelmedi" dedi. Bir çocuk spor yapıyorsa hiç endişe etmeyin. Onu bir takım tehlikelerden, bir takım kirli ortamlardan uzak kalmasıyla en ufak bir kötü alışkanlığa düşmesi çok zor."

Bu fırsatı kaçırmayın

Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyalılara bir çok alanda ücretsiz spor imkanı sunduklarını belirten Türel, "Belediye olarak çok önemli spor okullarımızla ailelere ücretsiz imkan tanıyoruz. Bu fırsatı kaçırmayınız, iyi değerlendiriniz. Bu tesisler bunlar için. Benim iki oğlum da sporcu, aynı bizim gibi. Hatta büyük oğlum da ASAT Spor'un sporcusu. Ben kendi çocuklarımı ASAT Spor'da sporcu gençler olarak yetiştiriyorum. Antalya'nın spordaki altyapı eksikliğini çok iyi biliyorum. Oğlum da inşallah iyi bir basketbolcu olacak, milli takımda göreceğiz. Onun bir küçüğü daha 7 yaşlarında tenis oynuyor. Birisi basketbolcu, birisi tenisçi. Çocuklarımızı işte böylelikle inşallah kötü alışkanlıklardan da en güzel şekilde korumuş olacağız" dedi.

Her yaştan vatandaşa spor imkanı

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği ASFİM'lerin başarısına da değinen Başkan Türel, "Dünyanın en güzel denizi, plajları bizde. İsteyen kilometrelerce koşar, isteyen kilometrelerce yüzer. Sadece gençler değil, yaşı ve sağlığı uygun olanlar da mutlaka yürümeli ve koşmalıdır. Bakınız biz ASFİM'leri kurduk. Yine Ebru Hanım da o konuda önemli destekler verdi. ASFİM'lerde bugüne kadar 3 senede 140 binin üzerinde vatandaşımız spor yapmış. Ücretsiz. Genç, yaşlı fark etmez, herkese spor imkanı sunuyoruz. Ben şahsen hala haftada en az 3-4 gün sporumdan imtina etmeden güne başlamıyorum. Sabah erken saatte yapıyoruz, uygun olan saatte yapıyoruz ama bunu mutlaka yoğun programımıza rağmen gerçekleştiriyoruz. Bu kadar yoğunluğa rağmen, gün 24 saatse 16 saat çalışmamıza rağmen spora fırsat ben de buluyorum, herkesin de bulması lazım."

Spor için mazeret yok

"Kepez Kent Ormanı'nda, Lara'da, Konyaaltı'nda, Alanya'da, Side'de Kemer'de koşmak için bir sürü sahillerimiz, parkurlarımız mevcut" diyen Türel, "Güzel parklar da yapıyoruz. Korkuteli gibi ilçelerimizde trekking imkanları var. Sabah ve akşam saatlerinde on binlerce insanımız mutlaka ya yüzmeli ya yürümelidir. Kadınlarımız da spor yapmalıdır. Onlara biliyorsunuz halka açık parklarımızın içerisine şimdi spor aletlerini de koyarak da spor imkanı sunuyoruz. Kadın Plajlarımız var. Kadınlarımız için spor salonlarımız var. Engelli kardeşlerimize spor imkanları sunuyoruz. Bize şampiyonluklar kazandırıyorlar. Spor için mazeret yok. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı nesiller için herkes spor yapacak" ifadelerini kullandı.

Kreş hizmeti de verecek

Sedir Mahallesi Spor Kompleksi'nde, sportif faaliyetlerin yanı sıra diğer pek çok imkanın da bulunduğunun altını çizen Türel, "Buradaki spor kompleksi sadece bir spor salonu olmaktan ibaret değil. İçerisinde çocuklarımızın kreş ihtiyacını karşılayacak bir çocuk kulübümüz var. Sağlık hizmetlerinin görüleceği sağlık merkezi olacak. Bu projemizde spor alanlar, koşu bankoları sağlık bakım alanları, hatta konaklama alanları ve ortak kullanım alanları bulunmaktadır. Çünkü Antalya'mız pehlivanların aynı zamanda yiğidin harman olduğu yer olduğu için merkezidir. İşte o pehlivanlarımızı şimdi bulacağız, Türkiye'nin hangi yöresindeyse, Antalya'nın hangi köşesindeyse getireceğiz, burada onların hem barınmasını sağlayacağız hem de onlara en güzel şekilde antrenman imkanı sunacağız" şeklinde konuştu.

Tam donanımlı tesis

Tesisle ilgili Antalyalıları bilgilendiren Türel, "Alanımız 15 bin 462 metrekare. Bodrum katta iki ayrı güreş antrenman salonu, 2 soyunma odası, eğitmen odası, 4 teknik personel odaları ve otopark yer alıyor. Zemin katta 450 kişilik bir kapalı spor salonu, 3 minderli güreş salonu, fuaye alanı, toplantı odası, fitness salonları, restoran, kafeterya, süs havuzları, yürüyüş yolları, 240 metre koşu parkuru, çocuk kulübü, bunların hepsi bu tesisin içerisinde bulunacak. Ayrıca bütün bu tesislerin dışında sadece sporcu altyapısına değil aynı zamanda mahalleliye de hizmet vermiş olacağız" dedi.

3 Spor salonu Antalya'ya kazandırılacak

Işıklar Caddesi'nde bulunan spor salonunun kent müzesi olarak düzenlenmesine yönelik eleştirilere de cevap veren Türel, şöyle konuştu: "Antalya'da sosyal faaliyetler, sosyal projeler bu dönemde oldukça yoğunluk kazandı. 10 müze birden yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Kent Müzesi. Işıklar'daki eski belediye binamızın yanındaki spor salonunu şimdi bir müze haline getiriyoruz ama mimari kimliğini bozmadan, koruyarak bunu yapıyoruz. Tabii buranın Kent Müzesi haline getirileceği 5 senedir belli. Belki benim ilk dönemimden beri bu proje gündemimizde ve 10 senedir biz bu proje ile uğraşıyoruz. Şimdi tabi ki Gençlik Spor Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol gereği yer teslimi yapacaklar ve buradaki inşaat çalışmaları başlayacak. Bizim burada bir spor salonu, spor imkanından arındırdığımıza yönelik şikayetleri dile getirenlere sesleniyorum. Buraya 2 tane spor salonu yapıyoruz sadece bu alana. Ayrıca Konyaaltı'nda bir spor salonu inşaatımız da inşallah birkaç ay içerisinde başlayacak. Yani 3 spor salonu Antalya'ya aynı zamanda kazandırıyoruz."

Antalya şanslı bir dönem yaşıyor

Başkan Türel, Antalya'nın yeni spor tesisini Antalya'nın çocuklarına ve gençlerine armağan ettiğini belirterek, "Bu tesisin yer tahsisini yaparak bize destek veren Orman ve Su İşleri Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Antalya şanslı bir dönemini yaşıyor. Bu gurur hepimizindir. Spor tesisi temelimiz Antalya'nın çocuklarına, gençlerine armağan olsun" dedi.

Antalya'ya spor projeleri

Belediye başkanlığının ilk döneminden itibaren spor alanında projeleri olduğunun altını çizen Türel, "Antalya'ya geçmiş dönemde 33 bin kişilik stadyumumuzu bizim yaptığımız proje ile başlattık, bitirecektik ama Antalya'da bir fetret dönemi, 5 senelik bir duraksama dönemi araya girdi. 5 sene önce bitireceğimiz stadyumumuzu 5 sene sonra da olsa tamamlamak nasip oldu. Hemen yanı başında 10 bin kişilik spor salonumuzla etti dört. Şimdi bizim Antalya'da spor tesislerini ortadan kaldıracağımız hususunda konuşanlara buradan sesleniyorum. Gözünüzü açın da şuralarda yapılanlar bir görün. Eskiden rahmetli Özal'ın bir sözü vardı. Körfez Krizi zamanında "1 koyup 3 alacağız" demişti. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız 1 koydu 4 aldı, hayırlı uğurlu olsun. Antalya'mıza güzel olan her şey layıktır" şeklinde konuştu.

Yaptıklarımızı millet görüyor

Antalya'ya hizmet etmekten onur ve şeref duyduklarını söyleyen Başkan Türel, "Biz bütün bu çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Şimdi burası 20 milyon liralık bir bütçe ile gerçekleşecek. Bizden önceki dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 1 senelik gerçekleşen yatırım bütçesi ne kadardı biliyor musunuz? 23 milyon TL. 1 senede Antalya'nın her tarafına yaptıkları hizmet 23 milyon TL bir bütçeyi içeriyordu. Şimdi o bütçe kadar bir tesisi sadece burada yapıyoruz. Hayırlı olsun. Biz Antalya'mıza hizmet etmekten onur, şeref duyuyoruz. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar. Ne kadar bizim yaptıklarımızı görmeseler de bizim yaptıklarımızı millet görüyor, siz görüyorsunuz o bize yeter. Bu tesislerde yeni şampiyonlar, Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Dünya şampiyonları çıkacak. Buna kalpten inanıyorum. İşte o gençlerimize, o şampiyonluklar da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Temel atma töreninin ardından Başkan Türel, eşi Ebru Türel ve ASAT Spor yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulüp sporcuları ve eğitmenleriyle fotoğraf çektirdi.