14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan stand up gösterisinde sevilen komedyen Sefa Doğanay Bozüyüklü hayranları ile buluşacak. Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan gösteri, 14 Şubat Salı günü bir düğün salonunda yapılacak. Programda Sefa Doğanay birbirinden komik parodi ve taklitleriyle sahne alacak. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu ve ücretsiz olarak hazırlanan programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
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Sefa Doğanay, Sevgililer Günü’nde Bozüyüklü Hayranlarıyla Buluşacak
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan stand up gösterisinde sevilen komedyen Sefa Doğanay Bozüyüklü hayranları ile buluşacak.
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