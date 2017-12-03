Sefaköy’de Metrobüs Kazası: 14 Yaralı

Sefaköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre bir metrobüs seyir halinde olan diğer metrobüse çarptı.

Sefaköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre bir metrobüs seyir halinde olan diğer metrobüse çarptı. Kazada 2'si ağır, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sefaköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre bir metrobüs seyir halinde olan diğer metrobüse çarptı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun metrobüs kuyruğu oluştu.