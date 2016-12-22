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Şehidin Adı Evinin Sokağında Yaşayacak

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Şehidin Adı Evinin Sokağında Yaşayacak
Suriye'de şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in adı yaşadığı evin sokağına verilecek.

Suriye'de şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in adı yaşadığı evin sokağına verilecek.

Kırklare'de belediye meclisi verilen üyelerinin önergesiyle şehit Astsubay Göktan Özüpek'in ismi yaşadığı evin sokağına verilecek. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, önergeyi ilk Belediye Meclis toplantısında hayata geçirmek istediklerini söyledi. Kesimoğlu, "Şehidimizin naaşını Çorlu'dan aldık. Şuan Kırklareli'ne hareket ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerimiz şehidimizin ismini yaşatmak adına evinin sokağına Astsubay Göktan Özüpek isminin verilmesini önerge olarak sundular. İlk belediye Meclis toplantımızda bunu değerlendirerek hayata geçirmek istiyoruz. Şehidimiz Astsubay Göktan Özüpek'in ismini sonsuza kadar Kırklareli'nde yaşatacağız" dedi.

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