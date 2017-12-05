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Şehidin Adı Okula Verildi

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Şehidin Adı Okula Verildi
5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da, askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan, Zonguldak Alaplı İlçesi Çatak Köyünden Mücahit...

5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da, askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan, Zonguldak Alaplı İlçesi Çatak Köyünden Mücahit Coşkun'unun ismi,Zonguldak Alaplı Karşıyaka ilçesinde yeni açılan anaokuluna verildi.

Asıl mesleği maden mühendisi olan Mücahit Coşkun Konya Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği Mezunuydu. Kısa dönem er olarak vatani görevini ifa ettiği sırada meydana gelen mühimmat patlamasında şehit düştü.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda." Şehidimizin adının ve hatırasının yaşatılması amacıyla karşıkaya okulumuza ismi verilmiştir.Sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Sevgilim Şehidimizin bizlere en büyük emanettir. Bizlere bıraktığın bu emaneti korumak adına var gücümüzle vatanımız ve mukaddesatımız için çalışacağımızdan hiç endişen olmasın. Mekanın cennet olsun. İsim verme konusunda yardımlarını bizden esirgemeyen Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'na şükranlarımızı sunarız. Şehidimize Allah'tan Rahmet, ailesine sabır dileriz"dedi.

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