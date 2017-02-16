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Şehidin ağabeyinden yürek yakan paylaşım

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Şehidin ağabeyinden yürek yakan paylaşım
Iğdır'da 17 ay önce bombalı terör saldırısında Samsunlu polis memuru Burak Zor şehit düşmüştü. Şehitin ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin doğum gününde kabrini ziyaret ettikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı

Iğdır'da 17 ay önce bombalı terör saldırısında şehit olan Samsunlu polis memuru Burak Zor'un ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin doğum gününde kabrini ziyaret ettikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.

Iğdır'da 8  Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi'ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında  PKK'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu polis memuru Burak Zor (29), şehit oldu.

Patlama şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor, memleketi  Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Burak Zor ardında şu an 3 yaşında oğlu Eymen Zor'u bıraktı. Aradan geçen 17 ay sonrasında şehidin ağabeyi Ercan Zor'un dün bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşım yürek yaktı. Şehit polis memuru Burak Zor'un doğum gününün 15 Şubat olması nedeniyle dün kabrini ziyaret eden ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin mezar taşı ile çektiği fotoğrafını ve şehit mezarının fotoğraflarını paylaşıp duygu dolu ifadeler kullanması yürekleri dağladı.

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