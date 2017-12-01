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Şehidin İsmi Parka Verildi

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Şehidin İsmi Parka Verildi
Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ne yapılan parka Şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ne yapılan parka Şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonunun da yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyeleri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından başlanan Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verilirken bir önceki meclis kararı okunarak oylandı. Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısında gündeme alınan Durugöl Mahallesi'ndeki yeni parka isim verilmesi maddesi oylanarak görüşülmek üzere komisyona gönderilmesi kabul edildi. Bu kapsamda Durugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve tamamı ahşap oyun gruplarından oluşan parka geçen günlerde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın isminin verilmesi görüşülmek üzere komisyona gönderildi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu genelinde park ve yeşil alan yapılması kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını ve şehre birçok park kazandırdıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Durugöl Mahallesi'ne modern ve tamamı ahşaptan oluşan bir park inşa ettiklerini ve bu parka vatan için şehit düşen Ordulu Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın ismini vermek istediklerini aktaran Başkan Tekintaş, "Biz daha önce yaptığımız parklara şehitlerimizin ismini verdik. Bu vatan için canını veren evlatlarımızın ismini yaşatmamız gerekiyor. Bizde Durugöl Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parkımıza şehidimizin ismini vermeyi planlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesi yönündeki teklifi aile ile görüştükten sonra parkımıza vermek istiyoruz" dedi.

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