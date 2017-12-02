  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Şehidin ismi parka verildi

»
Şehidin ismi parka verildi
Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ne yapılan parka Şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonunun da yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından başlanan Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verilirken bir önceki meclis kararı okunarak oylandı. 

Altınordu Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısında gündeme alınan Durugöl Mahallesi’ndeki yeni parka isim verilmesi maddesi oylanarak görüşülmek üzere komisyona gönderilmesi kabul edildi. Bu kapsamda Durugöl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve tamamı ahşap oyun gruplarından oluşan parka geçen günlerde Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya’nın isminin verilmesi görüşülmek üzere komisyona gönderildi.

AİLENİN GÖRÜŞÜ ALINDI 
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu genelinde park ve yeşil alan yapılması kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını ve şehre birçok park kazandırdıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Durugöl Mahallesi’ne modern ve tamamı ahşaptan oluşan bir park inşa ettiklerini ve bu parka vatan için şehit düşen Ordulu Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya’nın ismini vermek istediklerini aktaran Başkan Tekintaş, “Biz daha önce yaptığımız parklara şehitlerimizin ismini verdik. Bu vatan için canını veren evlatlarımızın ismini yaşatmamız gerekiyor. Bizde Durugöl Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız parkımıza şehidimizin ismini vermeyi planlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesi yönündeki teklifi aile ile görüştükten sonra parkımıza vermek istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat RES'de türbin sayısı şok etti02 Aralık 2017 Cumartesi 15:21
  • KASMİB'ten yerli oto atağı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:09
  • Türkiye ayda kaç fındık ihraç etti?02 Aralık 2017 Cumartesi 15:02
  • Yatak odamıza kadar giren robotlar dost mu düşman mı?02 Aralık 2017 Cumartesi 14:57
  • Doğtaş Kelebek Mobilya bu yıl da ‘Sektörünün En Beğenilen Şirketi’ seçildi02 Aralık 2017 Cumartesi 14:54
  • ‘Orta Gelir Eşiği’ Dijital Dönüşümle Aşılır!02 Aralık 2017 Cumartesi 14:52
  • Migros Engelsiz Mağazalarında İşaret Dili Bilen Çalışanlar02 Aralık 2017 Cumartesi 14:49
  • GLOBAL BLUE YENİ TAX FREE MOBİL UYGULAMASINI HİZMETE SUNUYOR02 Aralık 2017 Cumartesi 14:47
  • Uygunsuz asansörlere ceza yağdı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
  • Köyü için ziraat mühendisi olacak02 Aralık 2017 Cumartesi 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti