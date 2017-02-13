Şehidin Kemiğini Sızlattılar

Eskişehir'de, yaklaşık 1 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gürsel Demir'in adı verildiği kafeye gece saatlerinde giren hırsızlar televizyonu çalarak...

Eskişehir'de, yaklaşık 1 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gürsel Demir'in adı verildiği kafeye gece saatlerinde giren hırsızlar televizyonu çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde 2016 yılının Mart ayında hizmete giren kafeye aynı tarihte şehit olan Uzman Çavuş Gürsel Demir'in ismi verilmişti. Kafe bir yıl boyunda düğün, toplantı ve vatandaşlara sosyal projelerde ev sahipliği yaptı. Kafe görevlileri bu sabah geldiklerinde camın korkuluk demirinin eğik, LCD televizyonun ise yerinde olmadığını gördü. Yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 15-20 santimetre eğilen demirden hırsızların içeri girerek, televizyonu çaldığını tespit etti. Kafede ve çevresinde güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kafede, ismi verilen Şehit Uzman Çavuş Gürsel Demir'in özgeçmişi ve fotoğraflarının bulunduğu bir köşe olmasına rağmen hırsızların buna aldırış etmeden televizyonu çalması yürekleri sızlattı.

Hırsızlık olayı hakkında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryen Kuş Açıkgöz, maddi zarardan çok manevi zarara üzüldüklerini söyledi. Muhtar Açıkgöz, sabah saatlerinde kafeye gelen görevlinin görmesi üzerine hırsızlık olayını anladıklarını belirterek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sabah kafenin sorumlusu hırsızın girdiğini söyleyince geldik. Kafenin arka kısmından girerek televizyonu götürdüklerini gördük. Başka bir şey almamışlar. Bu kafe birçok vatandaşa hizmet ediyor. Mahalleye MOBESE ihtiyacımızı talep ettiğimiz halde hala gündeme gelmedi. Onayı çıktı, yerleri tespit edildi ancak "Ödenek yok" dendi. Giden bir televizyon değil, insanlığın gittiğini görüyoruz. Çok üzüldük. Demir korkuluk kırılmış, tornavida ile camlar açılmış, içeri girilmiş. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın buranın açılışına geldiği gün bir şehit haberi aldık. Biz o şehidimizin adını verdik. Bu yapılanın insanlığa saygısızlık diye düşünüyorum. Ortalama 2 bin civarında bir zararımız var. Maddi hasardan çok manevi zararı düşünüyoruz. İnsanlığı kaybettiğimize üzülüyoruz."