Şehidin Tabutunu Silah Arkadaşları Sırtladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesini silah arkadaşları sırtladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesini silah arkadaşları sırtladı.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenaze namazı memleketi Ladik ilçesi Merkez Cami'de kılındı. Şehidin erkek kardeşleri, şehidin görev arkadaşlarına sarılarak teselli oldular.

Bakan Kılıç da katıldı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şehidin kardeşleri Ömer, Kasım, Engin, Sana, Samie Kayan ve yakınları katıldı.

1 yıllık evli olan ve 6 aylık hamile olan eşi Büşra Kayan ile annesi Nariye Kayan ve şehidin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin silah arkadaşları da cenaze törenine katılırken, cenaze namazının ardından şehidin tabutunu omuzlarına alarak cenaze aracına giden yolun yarısına kadar getirdiler. Daha sonra askeri merasim takımı şehidin tabutunu taşıdı.

Şehidin naaşı yapılan törenin ardından Doğankaş Mahallesi Aile Mezarlığına defnedildi.