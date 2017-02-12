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ŞEHİR ARKANIZDA SİZ NEREDESİNİZ?

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ŞEHİR ARKANIZDA SİZ NEREDESİNİZ?
Sivas'a çıkarma yapan Samsunspor, deplasmandan eli boş döndü. Furkan ile Ahmet Burak'ın sakatlanarak oyundan çıkmaları Osman Hoca'nın planlarını alt üst etti. Takımın gösterdiği performans, şehrin verdiği desteğe göre karşılıksız kaldı

Samsunspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Sivasspora 2-1’lik skorla mağlup oldu. Kırmızı-Beyazlı ekipte Furkan Köse ile Ahmet Burak Solakel sakatlanarak, mücadeleyi tamamlayamadı. Son günlerde Samsunspor için başlatılan destek kampanyasına futbolcular karşılık veremedi.

KONTROLLÜ OYUN
Lig’in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor’la karşı karşıya gelen Samsunspor, zorlu mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Kırmızı-Beyazlı ekipte kaleci Furkan Köse ve Ahmet Burak Solakel, sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamadı. Zorunlu değişiklik Özköylü’nün planlarını tamamı ile alt üst etti. Yeni 4 Eylül Stadında oynanan mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 

SKORA DENGE GETİRDİ
İkinci yarıya etkili başlayan takım ev sahibi ekip oldu. 47. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ergin, topu filelerle buluşturdu (1-0). Golden sonra hemen toparlanan Samsunspor’da 58. dakikada N’diaye skora dengeyi getirdi (1-1). Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü eline alan Samsunspor galibiyet golüne ulaşamazken, 83. dakikada Leandro mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti (2-1). 

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