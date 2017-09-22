Şehir Hastanesinden Şehit Yakını Ve Gazilere Vıp Hizmet

Isparta Şehir Hastanesinde şehit yakını ve gazilerin sağlık hizmetlerinden öncelikli yararlanması için birim kuruldu.

Isparta Şehir Hastanesinde şehit yakını ve gazilerin sağlık hizmetlerinden öncelikli yararlanması için birim kuruldu. Hastaneye gelen şehit yakını ve gaziler sıra beklemeden sağlık hizmeti alırken, bu hizmetler zaman zaman evlere ziyaret yapılarak anlatılıyor.

Isparta Şehir Hastanesinde şehit yakınları ve gaziler için ayrıcalıklı sağılık hizmeti sunuluyor. Hastane bünyesinde üç sosyal hizmet uzmanı ve iki sağlık görevlisinden oluşan bir sosyal hizmet birimi oluşturuldu. Birim, hastaneye gelen şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetini en kolay ve çabuk şekilde almalarını sağlıyor. Şehir Hastanesine gelen şehit yakın ve gaziler için ayrı bir başvuru masası da oluşturuldu. Burada şehit yakını ve gaziler sıra beklemeden poliklinik girişlerini yaptırıyor. Ardından görevliler eşliğinde sağlık hizmeti alacakları polikliniklere yönlendiriliyor ve yine sıra beklemeden sağlık hizmeti alarak hastaneden ayrılmaları sağlanıyor.

Şehir Hastanesinin şehit yakın ve gaziler için sunduğu hizmetler, zaman zaman ev ziyaretleriyle de anlatılıyor. Son ziyaret 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Polis Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Akif Altay'ın eşine yapıldı. Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Elif Adanır ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever, şehit eşi Gülsüm Altay'a Şehir Hastanesinden nasıl yararlanabileceğini anlattı.

Hızlı sağlık hizmeti

Uz. Dr. Elif Adanır, "Sayın Valimiz Şehmus Günaydın, Gaziler Günü programında hastanemizde şehit yakını ve gaziler için kurulan masayla ilgili açıklamada bulundu. Biz de bu hizmetle ilgili bilgi vermek için bugün ev ziyareti yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı genelgesi kapsamında zaten şehit yakın ve gazilere öncelik sağlanıyor. Biz ekstra uygulamalar da getirdik. Resepsiyondaki sekreterimize gelip bir an önce muayene olmaları sağlanıyor" dedi.

Şehit eşi Gülsüm Altay, hastanenin çok güzel bir hizmeti olduğunu belirterek, "Gerçekten her yerde olmalı. Kapımızı çalıp halimizi sorduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başhekimimiz davet etti, bize hastanemizi tanıttı. Eli ayağımız olacağını söyledi. Bugün de bunu gördük. Hastaneye gittiğimizde yanımızda olduklarını hissedebiliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Altay, "Ondan Allah razı olsun. Har tarafa yetişeceğim diye uğraşıyor. Allah ona kolaylık versin, güç versin, Rabbim başımızdan eksik etmesin" dedi.