Şehir İçi Minibüs Elektrik Direğine Çarptı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ki cadde üzerinde şehir içi minibüs elektrik direğine çarptı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ki cadde üzerinde şehir içi minibüs elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Aslan yönetimindeki 02 M 0167 plakalı şehir içi yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Hüseyin Yüksek, Mustafa Çakırtaş ve Naime Şimşek adlı yolcular hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil ve elektrik direğinden hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.