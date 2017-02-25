Şehir Konferanslarında Ortadoğu Konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehir Konferanslarında, "Dünden Bugüne Ortadoğu" konusunu anlatan Prof.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehir Konferanslarında, "Dünden Bugüne Ortadoğu" konusunu anlatan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ortadoğu bölgesinin en mutlu günlerini Abbasiler ve Osmanlılar döneminde yaşadığını, bu bölgede yaşayabilmenin temel şartlarından bir tanesinin güçlü devlet olmaktan geçtiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Dünden Bugüne Ortadoğu" konusunu anlattı. İslam tarihine bakıldığında Ortadoğu açısından iki tane büyük devlet gördüğünü belirten Prof. Dr. Cengiz Tomar, bunlardan bir tanesinin Abbasi Devleti, ikincisinin de Osmanlı Devleti olduğunu ifade etti. Bu iki büyük devletin yönettikleri coğrafya, etki ve ürettikleri medeniyet açısından 9. yüzyıl Bağdat'ı ve 16. yüzyıl İstanbul'u ile temsil edilen iki büyük otorite olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tomar, bölgenin en mutlu günlerini o dönemde yaşadığını söyledi.

Bu bölgede yaşayabilmenin temel şartlarından bir tanesinin güçlü devlet olmaktan geçtiğini aktaran Prof. Dr. Tomar, "Güçlü devlet burada bütün etnik mezhebî unsurları bir arada tutabiliyor. Aslında önümüzde bir Amerika örneği de var. Bugün Amerika çok çeşitli dinlerden, mezheplerden insanlar tarafından oluşturulan bir devlet ama birlikteliğinde herhangi bir problem yok. Çünkü şu anda güçlü bir devlet. Üstelik Ortadoğu'da değil, bize göre baya uzakta. Ama Amerika iktisadi olarak zayıflasın aynı Osmanlılar gibi, Abbasiler gibi bütün bu etnik-mezhebî ayrımların orada da ortaya çıkacağını görüyoruz. Bu tarihin bir kuralı gibi" ifadelerini kullandı.