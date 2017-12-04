Çorum'un Sungurlu ilçesinde şehir magandaları parklara zarar verdi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Bahçelievler Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi karşısında bulunan parktaki kauçuklar yerlerinden sökülerek, oyun gruplarına zarar verildi. Söktükleri kauçukları yakan magandalar daha sonra kayıplara karıştı.

Ateşi ve parka zarar verildiğini gören vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kauçukları söndürdü.