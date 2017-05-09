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Şehir Merkezinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Şehir Merkezinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hilmi Kayın İş Merkezi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Ersan K. ve Cem K. isimli kişiler arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Ersan K. isimli şahıs yanında bulunan bıçak ile Cem K.'yı bacağından yaraladı. Kavga esnasında bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Cem K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cem K.'yı bacağından yaralayan Ersan K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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