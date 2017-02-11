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Şehir Parkı Otoparka Döndü

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Şehir Parkı Otoparka Döndü
Iğdır'da vatandaşların kullanımı için yapılan Haydar Aliyev Parkının ilgisizlikten doyalı oto parka dönmesine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Iğdır'da vatandaşların kullanımı için yapılan Haydar Aliyev Parkının ilgisizlikten doyalı oto parka dönmesine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Iğdır Valiliği karşısında bulunan Haydar Aliyev Parkı, mesai saatlerinde adeta otoparka dönüşmesinden şikayetçi olan vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Iğdır'ın en büyük ve en eski parklarından birisi olan Haydar Aliyev Parkı yetkililerin ilgisizliği nedeni ile adeta oto parka dönüştüğünü dile getiren Nusret Karakuş isimli vatandaş, "Bu park insanlar için yapılmış ve arabaların park yeri değil. Biz vatandaş olarak bunu istemiyoruz. Yetkililer bu işe bir el atsa bir yer kiralayıp otopark yapsa vatandaşta böyle mağdur olmaz. Bizim çocuklarımız ile oturup gezeceğimiz yere araçlar park etmiş. Biz bu konuda çok mağduruz ve yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Şehir Parkı Otoparka Döndü

Şehir Parkı Otoparka Döndü

Şehir Parkı Otoparka Döndü

Şehir Parkı Otoparka Döndü

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