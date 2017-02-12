  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi

» »
Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi
Antalya Şehir Platformu'nun aylık olağan toplantısında ekonomist Servet İstek, " Türkiye'de kredi kartı kullanımı, dünya standartlarının üstünde....

Antalya Şehir Platformu'nun aylık olağan toplantısında ekonomist Servet İstek, " Türkiye'de kredi kartı kullanımı, dünya standartlarının üstünde. Harcamaya değil, tasarrufa yönelelim" dedi.

Antalya Şehir Platformu üyeleri, kahvaltıda bir araya geldi. Platformun bu ayki konuğu Yatırım Uzmanı ve Ekonomist Servet İstek oldu. Türkiye ve dünya ekonomisinde gelişen olaylar hakkında bilgi veren İstek, Türkiye'de kredi kartı kullanımının dünya standartlarının üstünde olduğunu söyledi. Vatandaşları tasarruf yapmaya davet eden İstek, "Hükümet'in getirdiği bireysel emeklilik teşviki, halkımızın tasarruf gücünü artırmak adına olumlu bir hamle. İleride harcayacağımız parayı şimdiden tüketmeyelim" dedi.

Platform Türkiye'ye açılacak

Antalya Şehir Platformu Koordinatörü Bülent Yüksel ise platformun kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi. Her kesimden birikim ve deneyimleri bir araya getirip Antalya'nın sesi olmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksel, "Tüzük çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Antalya Şehir Platformu Türkiye'ye açılacak. Objektif, özgür, güvenilir ve hoşgörü prensipleri ile Şehir Platformu, Antalya'nın sesi olacak."

Yüksel, daha sonra konuşmalarından dolayı Servet İstek'e plaket sundu.

Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi

Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğancı Barajı’na Telli Koruma12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Malatya Büyükşehir Basketbol Takımının Grubu Belli Oldu12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Başkan Toru’ya “Bacıbey” Ödülü12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Ordu’da Çığ Tatbikatı12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • İkinci Bahar Yaşlı Merkezi Açılıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Sözlü: "İnsanımızın Gönlünü Hoş Tutmak Birinci Gayemiz"12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • İnegöl Çevre Yolunda Hummalı Çalışma12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Eskişehir’de İş Kazası12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi12 Şubat 2017 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti