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Şehir Şehir Gezerek Sokak Müzisyenliği Yapıyor

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Şehir Şehir Gezerek Sokak Müzisyenliği Yapıyor
Erzurumlu bir vatandaş, berberlik mesleğini bıraktıktan sonra şehir şehir gezerek sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor.

Erzurumlu bir vatandaş, berberlik mesleğini bıraktıktan sonra şehir şehir gezerek sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor.

25 yaşındaki Turan Demir, 2 yıl berberlik yaptıktan sonra hayalinin peşinden giderek müzisyen olmaya karar verdi. İstanbul'da değişik semtlerde sokak müzisyenliği yapan Turan Demir, daha sonra sanatını diğer illerde de icra etmek için Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. Sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Elazığ'da belirli sürelerde sokak müzisyenliği yapan Demir, şimdilerde Samsun'un en işlek mekanlarından birisi olan İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor.

Misafirliğe geldiği Samsun'da insanların türkülere meraklı olduğunu hissederek burada sokak müzisyenliği yaptığını dile getiren Turan Demir, "Şehir şehir dolaşıp sokak müzisyenliği yapıyorum. Daha önceden İstanbul'da çeşitli mekanlarda sokak müzisyenliği yaptım. Samsun'a misafirliğe gelmiştim. Buradaki halkı analiz ettim. Burada sokak müzisyenlerinin ilgi görebileceğini düşündüm. Ben de birkaç gündür sokak müzisyenliği yapıyorum. Bundan önce Ankara, Eskişehir, Elazığ gibi yerlerde müzik yapıyorum. Genellikle özgün ve Türk Halk Müziği eserleri seslendiriyorum. Samsun halkı türkülere çok bağlı. Samsun'da havalar düzelene kadar durmayı planlıyorum. Başka şehirleri de turlayacağım. Buradan sonra Antalya'da müzik yapmak istiyorum" dedi.

"Berberliği bırakarak sokak sanatçısı oldum"

Hayalinin Türkiye'deki bütün illerde türkü söylemek olduğunu ifade eden Demir, "Asıl hayalim yurdumun bütün yerlerini gezip, örf ve adetlerini görmek. Her yere gitmek türkü söylemek istiyorum. Her ilde müziğimi insanlara duyurmak istiyorum. İnsanlara faydalı birisi olmak istiyorum. İnsanlarla buluşmak, onları türkülerle özdeşleştirmek, yeni insanlarla tanışmak gibi hayallerim var. Geçimimi müzik yaparak sağlıyorum. Erkek kuaförlüğü yapıyordum. Erkek berberliğinden herhangi bir sermaye olmayınca bıraktım. Müzisyenlikle geçinip gidiyorum. Günlük 100-150 lira arasından kazanıyorum. Benim türkülerimden oluşan CD'leri de alıyorlar. 12 parçalık bir CD'im var onlara da rağbet gösteriyorlar. Sadece sokakta müzik yapmak önemli değil. Ses de çok önemli. Sesinizle insanların duygularına girmeniz lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman insanlardan ilgi görürsünüz" diye konuştu.

Turan Demir'i dinleyen vatandaşlar da Demir'in sesinin çok hoş olduğunu söylediler.

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