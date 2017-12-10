ŞEHİR SİZİN

TDK şehir ya da kent kelimesini "Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi." olarak tanımlıyor.

Ben ise şehri bir ailenin içinde yaşadığı, eve, yuvaya benzetiyorum.

Artan nüfus, baş döndürücü bir şekilde ilerleyen teknoloji ve giderek tükenen kaynaklarla birlikte, yaşamın çok daha karmaşık bir hale geldiği şehirler için fikir üretmeye ve fikir üretimini teşvik edecek mecralar yaratmaya dair ihtiyaç her geçen gün daha da kritik hale geliyor.

Ve bir ailede kararların ailenin tüm bireylerinin ortak katılımı ile alınması alınan kararı ne denli sağlıklı ve düzgün işler hale getiriyorsa, bir şehirde yaşayan her bir bireyin yaşadıkları şehirle ilgili fikir üretim sürecine dahil olması bir o kadar önemli.

Geçenlerde işte bu ihtiyaca binaen oluşturulmuş Şehir Sizin isimli bir platforma denk geldim.

Herkesin erişimine açık olan platforma giren kullanıcılar, şehirlerine dair ulaşım, güvenlik, enerji ve çevre, binalar ve yaşam, kamu yönetimi, sağlık, eğitim ve turizm kategorileri altında fikirlerini paylaşabiliyor , halihazırda paylaşılmış olan fikir ve projelere yorum yapabiliyor ve düzenlenen anketlere katılabiliyorlar.

Ayrıca, kullanıcıların ürettiği bu fikirler, projeler ya da çözüm önerileri uzmanlar tarafından incelenip ilgili kurumlara iletilebiliyor, hatta başarılı bulunanlar ödüllendiriliyor.

Yazılara karakter sınırı getirilmesi ise bilgi kirliliğini ve gereksiz uzunluktaki yazıları önlüyor. Kısa ve öz.

Şehir Sizin platformunda Samsun için de bazı fikirler dile getirilmiş.

Örneğin 8 ay önce bir kullanıcı, Çobanlı İskelesi'nin sonunda bulunan geniş alanın tabanının cam olabileceğinden, insanların" ruhsuz taşlar yerine masmavi denizi görmek isteyeceğinden" bahsetmiş Teknik olarak ne kadar mümkün olduğunu bilmemekle birlikte insana deniz üstünde yürüyormuş hissi veren şeffaf bir iskele isteği kulağa oldukça ilginç geldiğini söyleyebilirim.

Diğer bir kullanıcı ise şu an kullanım dışı olan demir yolu raylarının - eğer kullanıma açılmayacaksa - her iki tarafında paralel ağaçlandırma ile bir yürüyüş yolu haline getirilmesi fikrini sunmuş. Yine başka bir kullanıcı Çiftlik caddesinde daha fazla ağaçlandırma yapılması gerektiğini yazmış.

Elbette bu fikirlerin uygulanabilirliğine, konunu uzmanları karar verecektir. Ancak insanlara şehirleri ile ilgili paylaşım imkanı vermesi, karar alıcılara şehir sakinlerinin görüşlerine kısa yoldan ulaşma şansı sağlaması bakımından bu tip platformların kullanılması ve yaygınlaştırılması şehrin tüm unsurlarına fayda sağlayacaktır.

Aydın günler Şehri Samsun!