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Şehirder Ve Tded’den Pasin Zaferi Teşekkürü

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Şehirder Ve Tded’den Pasin Zaferi Teşekkürü
Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat ile...

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat ile Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar'ı ziyaret ederek 969. Yıldönümünde gerçekleştirilen Pasinler Zaferi etkinliklerinden dolayı teşekkür etti.

Pasinler kaymakamı Harun Ersin Polat, STK'lerin desteklerinin kendilerine güç verdiğini dile getirerek ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti. Ziyaret sırasında Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk'ün de olmasıyla Pasin Ovası'nın kültür ve tarihi varlıkları üzerine istişare edildi. Pasin ovasıyla ilgili ciddi saha çalışmaları olan ŞEHİRDER Bilim Heyeti Başkanı Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu her iki kaymakama da Pasin ovasıyla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarından bahsetti. Görüşmede ŞEHİRDER'in kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez Pasinler Kaymakamı'na ŞEHİRDER'in kamuoyuna tanıtımını yaptığı II. Abdülhamit'in Erzurum Fermanını hediye etti. Ziyarete ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu ve TDED Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Hopur katıldı.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar'ı ziyaret eden heyet, Tümgeneral Alpar'ın Pasinler Zaferi kutlamalarında yaptığı sunumun kamuoyunda büyük bir yankı bulduğunu ve takdir topladığını ifade ettiler. ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez ve TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş, Tümgeneral Alpar'ın yaptığı ulusal ve uluslararası akademik çalışmaların, makalelerin ve kitapların farkında olduklarını ifade ederek Tümgeneral Alpar'a dernek yönetim kurulları adına şükranlarını dile getirdiler. Görüşmede Prof.Dr. Kadıoğlu da Kargapazarı'nda cereyan eden Osmanlı Rus Savaşıyla ilgili Tümgeneral Alpar'a, yaptığı araştırmalar hakkında bilgi verdi. Tümgeneral Alpar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK temsilcilerine teşekkür etti.

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