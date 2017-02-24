Şehirler Arası Yolcu Otobüsünde 35 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste 35 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste 35 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, ihbar üzerine merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar mahallesi 3029 sokakta şehirler arası yolcu taşıyan 48 VA 117 plakalı otobüsü durdurarak, polis merkezine götürdü. KOM ekiplerinin polis merkezinde yaptığı incelemelerde, otobüs kliması arkasında iki bölümden oluşan zuladan 35 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.