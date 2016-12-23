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Şehirler Yüz Tanıma Sistemi İle Daha Güvenli Hale Gelecek

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Şehirler Yüz Tanıma Sistemi İle Daha Güvenli Hale Gelecek
Denizlili iş adamı, ürettiği güvenlik yazılım sistemiyle, dünyanın yaklaşık 10 ülkesinde şehirleri güvenli hale getiriyor.

Denizlili iş adamı, ürettiği güvenlik yazılım sistemiyle, dünyanın yaklaşık 10 ülkesinde şehirleri güvenli hale getiriyor.

Şehirlerin güvenliğini sağlayan yerli yazılımların üretildiği firmanın kurucusu Denizlili iş adamı Akif Ekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ekin, kendi ürettikleri yerli yazılımlarıyla güvenliğini sağladıkları bazı şehirler hakkında bilgiler verdi.

Bugüne kadar 500'den fazla şehirde güvenlik komuta merkezi kurduklarını belirten firma kurucusu Akif Ekin, yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri olan güvenli şehir teknoloji ürünlerinin yüzde 90'ını yurt dışına sattıklarını kaydetti. Polis araçlarındaki ışıkların içine yerleştirilmiş yazılımla, aracın geçtiği yerlerden plaka ve yüz tanıma sistemi ile kurulan güvenlik komuta merkezine veri aktardığını belirten Ekin, Stuttgart, Abu Dhabi, Ankara, Bakü, Dubai, New York gibi dünyanın birçok kentinde hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'de suça bulaşmış kişilerin bu sistemle daha çabuk bulunabileceğini ileri süren Ekin, "Aranan kişi 100 günde bulunuyorsa, biz onu kendi sistemimizle 1 saatte buluyoruz. Hiçbir zaman o kişinin kesin suçlu kişi olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu kişi olma ihtimali yüzde 90 diyebiliriz. Yani 10 milyon seçenek arasında bunu bine düşürüyoruz. Doğru eğitilmiş insanlarla çalışırsanız birçok olayı engellersiniz. Tabii güvenlik teknolojilerinin şehrin tümünde kullanılması gerekiyor. Yüz tanıma, plaka tanıma da ulusal güvenlik sisteminin bir parçası olmalı. Bu sistemle, polisin şüphelilerden daha önceden haberi olur ve ona göre çevirme yapabilir. Abu Dabi'de sistemimizi kurduğumuz yerlerde bir yıl içinde ölümlü trafik kaza oranı yüzde 40 azaldı. Çünkü sistemle ihlaller azaltılıyor, kişiler kontrol edildiğini biliyor. Bu da çok zor değil aslında. Bakü'de kullanılan sistemimizle şehirde önemli yerlerde yüz taraması yapılıyor. Kayıtlardan aranan kişinin başka kimlerle olduğunu tarayabiliyoruz. Kameralar plaka arıyor, buluyor ve takibe alıyor. Araçların kişilerin nerede olduklarını takip edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Şehirler Yüz Tanıma Sistemi İle Daha Güvenli Hale Gelecek

Şehirler Yüz Tanıma Sistemi İle Daha Güvenli Hale Gelecek

Şehirler Yüz Tanıma Sistemi İle Daha Güvenli Hale Gelecek

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