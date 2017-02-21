Şehirlerarası Otogar Tekirdağlılara İstihdam Sağlayacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşa edilecek Şehirlerarası Otogar Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşa edilecek Şehirlerarası Otogar Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Kaynak Geliştirme İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleyi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tekirdağ Otopark Ulaşım Nakliye İnşaat Sanayi A.Ş. (TEKPARK) kazandı. Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçecek olan otogarda restoran, kafeterya ve çok sayıda işletme yer alacak. Süleymanpaşa ilçesinin modern şehirlerarası bir otogara kavuşacağı proje ile en az 100 kişiye istihdam sağlanacak.

İhale sonrasında komisyonunun verilen teklifleri incelemesinin ardından yüklenici firmanın otogar projesi belirlenecek. Şehirlerarası Otogar, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Süleymanpaşa ilçesi, Zafer mahallesi 2413 ada, 5 numaralı 34 bin 763,76 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde inşa edilecek ve işletilmesi 15 yıl süre ile TEKPARK A.Ş.'nin olacak.