Şehirlerin Kalkınması Yetki Devriyle Mümkün

Bursa'da görev yapan mimar ve mühendislerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehirlerin kalkınmasının daha çok yetki devriyle...

Bursa'da görev yapan mimar ve mühendislerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehirlerin kalkınmasının daha çok yetki devriyle mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ancak kalkınan şehirlerle ulaşabileceğinin altını çizen Başkan Altepe, "Bursa bu konuda Türkiye'de lokomotif konumundadır. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğiz" dedi.

Başkan Altepe, Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Geçmişten Geleceğe Bursa" konulu toplantıya katıldı. Kültürpark'taki MÜSİAD binasında gerçekleşen ve gruba üye mimar ile mühendislerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Altepe, dünyada ve Türkiye'de şehircilik, Bursa'nın konumu, yapılanlar ve yapılması gerekenler hakkında düşüncelerini ifade etti. Altepe, Türkiye'nin kalkınmasının ancak kalkınan şehirlerle mümkün olduğunu söyledi. Şehirlerin performans gösterebilmesi ve önlerinin açılabilmesi için yetkilerin artırılmasının çok önemli olduğuna değinen Başkan Altepe, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük şans olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerelden geldiğini ve yerelin yetkilerinin artırılması noktasında büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Başkan Altepe, "Buna rağmen kimse, elindeki yetkileri yerel yönetimlerle paylaşmak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın işin bilincinde olması ve hala ısrar etmesi, bizim için büyük bir şanstır. İnşallah ilerleyen dönemlerde yetki devrinde istediğimiz sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

Başkan Altepe, yerelde Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Şehirlerde artık tüm çalışmaların Büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle yapıldığını, alt yapıdan tarlaların sulanmasına kadar tüm bölgelerdeki her türlü çalışmanın yerel yönetimlerin planlamasıyla hayata geçtiğini belirten Başkan Altepe, "Eğer yatırımları biz yapıyorsak, yönetimi de elimizde olmalıdır. Çünkü sorumlu olan biziz ve halk bizi tanıyor, bizden hesap soruyor. Buradaki memuru kimse bilmiyor. Memurlar birkaç yıl sonra zaten görev yaptıkları şehirlerden gidiyorlar. Biz ise hem görev esnasında hem de görevden sonra halkımıza yüz yüzeyiz. Çarşıda pazarda ilçede, her yerdeyiz. Yaşadığımız şehirde sürekli olarak yaptıklarımızdan sorumluyuz" şeklinde konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi Başkanı Ali Yılmaz ise yaptığı konuşmada, kurum olarak çağdaş şehirleşmeye ve halkın değerlerine saygılı yönetim anlayışına büyük önem verdiklerini ifade etti. Mimar ve Mühendisler Grubu'nun çıkardığı süreli yayında her 2-3 ayda bir şehirleşme konusunun işlendiğini, grup üyelerinin şehir mimarisi ve yönetim anlayışı konusunda sürekli bir bilgi yenilenmesine tabi tutulduğunu söyleyen Yılmaz, Bursa'da da yatırımların ihtiyaçlara ve çağın gereklerine yönelik yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Altepe, grup üyelerine Bursa'da yapılan yatırımları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından mimar ve mühendislerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Altepe'ye Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi Başkanı Ali Yılmaz tarafından günün anısına el yapımı çiniden bir şilt takdim edildi.