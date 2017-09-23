Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Altunhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Altunhisarlı Şehit Aileleri Çanakkale'de'

Altunhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Altunhisarlı Şehit Aileleri Çanakkale'de'

projesi kabul edildi.

Proje kapsamında şehit aileleri ve gaziler için 13-14 Ekim tarihleri arasında Çanakkale, Ankara Hacı Bayram Veli Camii, Gazi TBMM, Anıtkabir, Bursa Ulu Camii ziyareti gerçekleştirilecek.

Altunhisar ilçesinde düzenlenen proje açılış toplantısında, şehit çocuklarına ve gazilere tablet ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Altunhisar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen proje tanıtımı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı proje ile ilgili bilgi verdi.

Proje tanıtımı programına Niğde Valisi Yilmaz Simsek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.