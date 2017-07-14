Şehit Aileleri O İlin Valisi İle Randevusuz Görüşecek

VAN (İHA) – Van Valisi Murat Zorluoğlu, örnek bir uygulamaya imza atarak, şehit ailelerinin kendisiyle randevusuz görüşmesi konusunda talimat verdi.

VAN (İHA) – Van Valisi Murat Zorluoğlu, örnek bir uygulamaya imza atarak, şehit ailelerinin kendisiyle randevusuz görüşmesi konusunda talimat verdi.

Van Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programları çerçevesinde şehit ve gazi ailelerine yemek verildi. Yemekte konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, örnek bir uygulamaya imza atarak, "Şehit ailelerimiz bu ilin valisi ile randevusuz görüşecektir. Hiçbir şehit ailesinin Valilikten randevu almasına gerek yok. Özel kalemime verdiğim bir talimattır" dedi.

Double Tree By Hilton Otel'de verilen yemeğe Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Av Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, vali yardımcıları, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan yemek duasının ardından konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle yad ederek, "Kıymetli şehit ailelerimiz sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Bundan sonra sizlerle ne şekilde alakadar olacağımı sizlere açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz devletimiz ve kurumlarımız bütün imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Sizlerin sorunlarıyla, sıkıntılarıyla çok yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Elazığ'da da aynı sistemi uyguladık. Burada da aynı sistemi uygulayacağız. Şehit ailelerimiz bu ilin Valisi ile randevusuz görüşecektir. Hiçbir şehit ailesinin Valilikten randevu almasına gerek yok. Özel kalemime verdiğim bir talimattır" dedi.

"Şehit aileleriyle kendi aileleri gibi ilgilenmeyen kurum amirleri karşısında beni bulur"

Şehit ve gazi ailelerini yakında ziyaret edeceğini de ifade eden Vali Zorluoğlu, "Bütün kurum amirlerine bir talimat olarak söylüyorum. Şehit çocuğuna kendi çocuğu gibi, şehit anneleriyle kendi annesi gibi ilgilenmeyen kurum amirleri karşısında beni bulacaktır. Bir Vali olarak sizlerin evlatlarıyla, sizlerle, sorunlarınızla yakinen elimden geldiğince, gücüm yettiğince ilgilenmesem bu koltuk da bana haram olsun" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Strateji Geliştirme Başkanı Cavit Durmuş, ise 15 Temmuz'un bir diriliş destanı olduğunu belirterek, "15 Temmuz Türkiye'ye diz çöktürmek için bir işgal hareketidir. Bu aziz millet hiçbir güce boyun eğmeyeceğini ve hiçbir baskıya razı olmadığını hiçbir sultayı kabul etmeyeceğini ortaya koymuştur. Vatan uğruna canlarını feda eden 249 şehidimiz ve yaralanan 2 bin 193 gazimiz bu güçlü iradenin en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi.