Şehit Aileleri Sandık Başına Gitti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu iki aday ile gerçekleştiriliyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu iki aday ile gerçekleştiriliyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda yapılan 6. Olağan Genel Kurula, mevcut başkan Ali Yavuz ile birlikte çok sayıda şehit ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından yapılan divan başkanlığı seçimine başkan adayları Ali Yavuz ve Yılmaz Üçkan ayrı ayrı liste verdi. Divan seçimi iki kez tekrarlanırken, yapılan sayımda Ali Yavuz'un Divan Başkanlığı için verdiği liste 186 oy ile seçildi ve genel kurulun divan başkanlığını Taki Tapancı yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Denetim Kurulu Raporu ile Yönetim Kurulu Raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu raporunun okunmasının ardından konuşan Ali Yavuz, hiç bir taviz verilmeden terör belasının bitirilmesini istediklerini belirterek, "Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımızın altında yaşayan ancak olmayan bir etnik ayrımcılık yapan nankör vatan hainlerinin idam sehpalarında sallandıklarını görmek istiyoruz" dedi.

Başkan adaylarından Yılmaz Üçkan ise göreve talip olduklarını belirterek, seçildikleri takdirde şehit ailelerini ve gazilerini ziyaret edeceklerini, yılda iki defa yapılacak olan toplantılarla faaliyetler hakkında kendilerine bilgi verileceğini, her kuruma bir temsilci göndererek, şehit yakınları ve gazilerin sıkıntılarını daha çabuk çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi.