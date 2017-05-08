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Şehit Aileleri Umreden Döndü

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Şehit Aileleri Umreden Döndü
VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamlığınca umreye gönderilen şehit yakınları kente döndü.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamlığınca umreye gönderilen şehit yakınları kente döndü.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) "Umre Yolcusu Gaziler" projesi kapsamında terörle mücadelede görev yaparken şehit düşen güvenlik güçlerinin yakınları, umre dönüşü Van Ferit Melen Havalimanında SYDV Müdürü Gökhan Karaman tarafından karşılandı. 15 gündür kutsal topraklarda umre vazifesini gerçekleştiren şehit yakınları, kendilerini karşılamaya gelen aileleri ile hasret giderdi.

Duygulu anların yaşandığı Ferit Melen Havalimanında yakınlarını karşılamaya gelenler gözyaşlarını tutamadı.

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit edilen geçici köy kurucusu Ekrem Keskin'in kızı Selma Keskin, "Kaymakamımız Abdulselsam Öztürk'e Başkale'deki bütün şehit yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızın şehit ailelerine olan ilgi ve alakasından dolayı çok mutlu olduk. Umrede tüm şehitler için dua ettik. Babam bölücü terör örgütüyle 2016'da girdiği bir çatışmada şehit oldu. Üzüntüsünü bir nebzede olsa giderebilmek için devletimiz beni ve annemi umreye gönderdi. Allah devletimizden razı olsun. Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Şehit olan babama, şehitlerimize ve vatanımıza her gün dua ettim. İlçe Kaymakamımız Abdulselam Öztürk bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda duruyor. Umreye gönderilmemiz bizi çok memnun etti" dedi.

Şehit Aileleri Umreden Döndü

Şehit Aileleri Umreden Döndü

Şehit Aileleri Umreden Döndü

Şehit Aileleri Umreden Döndü

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