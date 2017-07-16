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Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu

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Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bartın Valiliği tarafından şehit ailelerine ve gazilere yönelik yemek...

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bartın Valiliği tarafından şehit ailelerine ve gazilere yönelik yemek programı düzenlendi.

Programa Bartın Valisi Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Recep Hasar, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, AK Parti İl Başkan Yar-dımcısı Uğur Yılmaz, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem Öztek-neci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajları verildi

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemek programı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin'in konuşmasıyla başladı. Şahin; "Ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir/ Üzerimizde hain emelleri olan batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemiz-de kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine göz diktiler. Fakat biz millet olarak el ele vererek köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza sahip çıktık. Çanakkale ve Sakarya'daki o asil ruhu, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört köşesinden yeniden gösterdik. İnşallah bu millet böyle bir tehlikeyi bir daha yaşamaz. Bu düşüncelerle bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetisiniz"

Bartin Valisi Nusret Dirim de; "Ülkemizde tüm illerde şehit yakınları ve gaziler devlet erkanıyla bir arada buluşuyorlar. Birlik ve beraberliğimiz inşallah güçlü bir şekilde devam edecek. Geleceğimizin teminatı birlik ve beraberliğimizin güçlü olmasıyla alakalı. Biz 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmeseydik bugün belki bu salonlarda başka toplantılar olacaktı. Bugün nerelerde olacaktık. Bu tür kalkışmalar ve hain girişimler bir daha yaşansın istemiyoruz. Bunun için de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu duygular içerisinde buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Gazilerimiz sizler de bizlere emanetsiniz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi.

Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu

Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu

Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu

Şehit Aileleri Ve Gaziler Valilik Yemeğinde Buluştu

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