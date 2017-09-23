Şehit Aileleri Ve Gaziler Yemekte Buluştu

Hak-İş Konfederasyonu ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Hak-İş Konfederasyonu ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen yemeğe Van Valisi Murat Zorluoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Hak-İş Yönetim kurulu üyeleri, sendika başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van'da göreve başladığı günden itibaren şehit aileleri ve gazilerle yakın ilişki kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Şehit ailelerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Bir ülke için bir millet için mukaddesat için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptılar, canlarını feda ettiler. İnşallah şehit yakınlarımızı, gazilerimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Sadece şehitler, gaziler gününde değil yılın tüm zamanlarında ziyaret edelim. Bu şekilde kıymetli ailelerimize olan borcumuzun küçük kısmını ödemiş oluruz" dedi.

Yemekte konuşan şehit babası Celalettin Dilmaç ise, 2012'de oğlunu şehit verdiğini anımsatarak, şehit aileleri ve gaziler olarak kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit anne ve babalarının yaralı olduklarını söyleyen Dilmaç, "Bu ülkede çakallar bitmez. Çakallar bitmedikçe şehit vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin korunması sahiplenilmesi gerekiyor. Allah herkesten razı olsun. Biz sizlerden bir şey istemiyoruz. Sadece kapımızı açıp çayımızı için. Bizler yaralıyız, kapımızı açtığınızda dünyayı bize vermiş gibi oluyorsunuz. Valimiz bizimle yakından ilgileniyor. Bundan sonra inşallah sizleri evimizde ağırlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da şehitlerin bu vatan, bağımsızlık ve ülkenin geleceği için canlarını feda ettiklerini dile getirerek, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve darbe girişimi sırasında çok sayıda mesai arkadaşımız gazi oldu. Birlikte sendikada çalıştığımız kardeşlerimizi şehit verdik. Hepsini şükranla minnetle anıyoruz. Gazilerimizin bazılarının hala tedavileri devam ediyor. Sadece 15 Temmuz gazilerimiz değil, terörle mücadelede ve ülkemizin geleceği için her yerde gazi ve şehit olan bütün kardeşlerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Biz nerede olursa olsun gazi olan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin devletin ekonomik anlamda imkanlarından yeterince yararlandığını ancak ilgi beklediğini söyleyen Arslan, milletin kendilerine yeterince ilgi göstermesini ve yanlarında görmek istediklerini aktardı. Şehit yakınlarının arife günleri şehitliklere gittiklerinde bu alanlara yeterince ilgi gösterilmemesinden dolayı mahsun olduklarını belirten Aslan, "Milletin geleceği, bağımsızlığı için hayatlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu unutmamalıyız. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Buradan çağrımız, bütün başkanlarıma, sendikamızın mensuplarına bundan sonra şehitliklerimizi asla ihmal etmeyin. Bulunduğunuz ilde gazilerimizi, şehit yakınlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Onlara teşekkür edip, mahsun olmalarını önlemek için elimizden geleni yapacağız. Terörizmle mücadele kaybettiğimiz kardeşlerimizin yakınlarının burada örgütlenmeleri takdir edilecek bir şeydir. Biz de bundan sonra yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.